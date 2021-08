In der Kuhweid-Kita organisierten die Erzieherinnen für die Kinder ein fröhliches, aber auch manchmal etwas wehmütiges Abschiedsfest, denn der Bau muss abgerissen werden. Ende August geht es in den Interims-Standort: in den Hof der Albert-Schweitzer-Schule. Repro: bk

Weinheim. (RNZ) "Zwei Seelen wohnen in meiner Brust", fasst Antje Kerschbaum ihre Gefühle zusammen. Seit 2008 ist sie Leiterin der städtischen Kita Kuhweid, damals trat sie die Nachfolge von Ulla Schmiedel an. Die Kita Kuhweid in der Konrad-Adenauer-Straße ganz im Westen der Weststadt ist eine der alteingesessenen und zugleich größten Einrichtungen der Stadt Weinheim. 1973 wurde sie eröffnet. Wie viele Kinder sie über die Jahre besucht haben, lässt sich sehr schwer sagen. Es sind Generationen. Die Kita hat Baumängel und wird neu gebaut. Das steht längst fest. Etwa zwei Jahre lang wird die Einrichtung in einer Interims-Anlage auf dem Hof der Albert-Schweitzer-Schule, der nicht mehr gebraucht wird, umziehen. Die Bauten sind schon installiert; Ende August wird eingezogen.

Abschiedsfest mit Wehmut

Jetzt hatten die Erzieherinnen noch mal einen Abschiedstag organisiert, er war von vielen Emotionen bei Klein und Groß geprägt. Viele Erinnerungen, schöne Begegnungen und Erlebnisse machen den Abschied schwer. "Darüber hinaus fühlte das Team aber auch große Dankbarkeit und Freude über die jahrelange herzliche Zusammenarbeit", betonte Kerschbaum. Sowohl das Team als auch die Eltern haben in den letzten Wochen einen tollen Zusammenhalt gezeigt, findet sie.

Der Abschied wurde gebührend gefeiert mit Heliumballons, die mit guten Wünschen in die Luft geschickt wurden. Viele Kinder trugen vor, was ihnen in ihrer Kita ganz besonders gut gefallen hat. Erzieherin Gabi Knapp zählte auf, was die Kinder alles machen und erleben durften. Dies untermalte sie mit lebhafter Gestik und Mimik, was zu einigen Lachern bei den Kindern führte. "Alle freuen sich nun auf die neuen Räume in den Containern, diese neu zu gestalten und mit Leben zu füllen, das ist unsere Aufgabe für die nächsten Wochen", so die Leiterin, die betonte: "Frank Kinzel vom Hochbauamt hat sein Bestes gegeben, um den Kindern und dem Team ein neues, modernes Nest zu bauen."