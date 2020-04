Von Philipp Weber

Weinheim. "Bei uns steht das Telefon kaum noch still", sagt Professor Cassian Schmidt. Wieder und wieder müsse er klarstellen, dass der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof geschlossen ist – und dies bis auf Weiteres auch bleibt: "So sehen es die gültigen Rechtsverordnungen des Landes vor, und zwar für alle botanischen Gärten und Zoos in Baden-Württemberg", erläutert der Hauptverantwortliche im Hermannshof. Es sei bislang kein Datum bekannt gebeben worden, zu dem sich dies ändern soll, stellt er klar.

Während unter normalen Umständen allein im April 43.000 bis 45.000 Menschen in den Schau- und Sichtungsgarten strömen, bleiben die Tulpen dieses Jahr unter sich. Natürlich bedauert Schmidt das sehr: Neben dem Publikum fehlen dem Hermannshof Zusatzeinnahmen aus dem Verkauf von Pflanzen und aus Führungen, die sonst von Honorarkräfte anbieten.

Andererseits kann sich Schmidt kaum vorstellen, den Garten von jetzt auf gleich zu öffnen – nicht nur weil es ihm verboten ist. "Das würde wohl einen Sog auslösen, dem wir kaum Herr werden könnten", vermutet er. Die Wege zwischen den Pflanzen sind schmal "Und wir können nicht auftreten wie eine Art Corona-Polizei." Sollte es irgendwann so weit sein, müsse er bei der Wiedereröffnung schrittweise vorgehen und die Besucher eventuell im Einbahnverkehr durch den Park lotsen, meint Schmidt. Aber so weit vorausdenken will er eigentlich gar nicht, die Rechtslage gibt es nicht her.

So müssen auswärtige Experten und Erholungssuchende weiter draußen bleiben. Die Bewässerungsanlagen laufen indes auf Hochtouren. "Wir haben eine Trockenperiode, die in Weinheim bereits seit dem 10. März andauert. Also sinnigerweise seit den Tagen, an denen die Coronakrise in Deutschland angekommen ist", stellt Schmidt fest. Dass die Tulpen und andere Pflanzen trotzdem wachsen und blühen, ist vor allem der Tröpfchenbewässerung zu verdanken. Diese zieht um die 35.000 Liter. Pro Tag. Dabei verschwendet der Schau- und Sichtungsgarten kein Wasser, wie Schmidt betont. Die Pflanzen würden stets so gesetzt, dass der Standort den Spezifika der jeweiligen Arten gerecht wird.

"Aber es ist zur Zeit trocken und windig. Das Wasser verschwindet dadurch sehr schnell. Wir haben eine klassische Verdunstungslage – und das obwohl es erst April ist. Ich habe das in dieser Form noch nie erlebt", so der Experte. Auf die Blüte im Hermannshof habe das Wetter der letzten Monate und Wochen zwei verschiedene Auswirkungen ausgeübt: Nach dem milden Winter, der eigentlich gar keiner war, habe der Spätfrost im März Schäden verursacht; auf der anderen Seite führen die Tage und Nächte, die inzwischen ungewöhnlich warm geworden sind, zu einer prallen Blütenpracht: "Was sonst innerhalb von zwei Monaten blüht, drängt sich nun in zwei Wochen zusammen", so Schmidt.

Wie die meisten Naturfachleute ist Professor Schmidt vorsichtig, wenn es um das Stichwort "Klimawandel" geht. Ein ungewöhnlich trockener Frühling gilt noch als "Wetter". Von "Klima" spricht man, wenn sich die Durchschnittswerte verschieben, über rund 30 Jahre hinweg.

Was die aktuelle Trockenheit betrifft, komme die Bergstraße noch ganz gut weg, sagt Schmidt. "Die Lehmböden hier speichern mehr Wasser als die sandigen Böden in anderen Teilen der Region. Das kommt gerade den tiefer wurzelnden Pflanzen zugute. Auf den Sandböden dürfte es jetzt kritisch werden", so der Leiter des Weinheimer Sichtungsgartens.

Ganz allein lässt der Hermannshof seine Freunde übrigens nicht. Etwa zwei Mal pro Woche stellen die Gartenkräfte aktuelle Fotos auf die Webseite. Die Bilder sind mit Erläuterungen versehen – wie sich das gehört für einen Schau- und Sichtungsgarten.