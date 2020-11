Von Philipp Weber

Weinheim. Ja, sie ist oft auf ihn angesprochen worden in den letzten vier Jahren: "Jedes Mal wenn ich Dich sehe, denke ich an Donald Trump", habe ihr eine Bekannte einmal zugerufen, erzählt Nancy Schimkat: "Oh, vielen Dank!", habe sie geantwortet. In ernsthaften Gesprächen macht die 58 Jahre alte Weinheimerin mit US-amerikanischen Wurzeln dagegen schnell klar, wofür sie steht: Als Aktive der Heidelberger "Democrats Abroad" (DA) hat sie sich in der Region engagiert – für ein baldiges Ende von Donald Trumps Präsidentschaft.

Dem Heidelberger Ableger der "Demokratischen Partei" steht sie seit Januar 2017 vor. Seither hat sich die Zahl der Mitglieder fast verdoppelt: von 360 auf rund 600. "Wir haben viele Aktivitäten angestoßen", betont die im Gorxheimer Tal lebende Schimkat. Aber der Grund der enormen Mobilisierung ist wohl doch eher im Weißen Haus zu suchen: Seit Trump Präsident ist, haben die "Democrats Abroad" in ganz Deutschland von 9000 auf 16.000 Mitglieder zugelegt.

In der Wohnung von Familie Schimkat hat das Modell des Weißen Hauses einen Ehrenplatz. Im Originalgebäude sollte der Bewohner bald wechseln, finden sie. Fotos: Kreutzer

"Trump hat die Leute aufgeweckt", analysiert Schimkat: "Es ist schrecklich, was er tut." 2016 hatte die Weinheimerin gegenüber der RNZ die leise Hoffnung geäußert, dass der Republikaner doch noch ein Stück weit Präsident aller Amerikaner werden könnte. Das hat sich längst zerschlagen. Abgesehen von der Ernennung konservativer Richter am Supreme Court habe Trump kaum ein Wahlkampfversprechen gehalten. Schimkat selbst hat ihre Stimme längst abgegeben, per Briefwahl – für Herausforderer Joe Biden. Ihre beiden erwachsenen Kinder haben ebenfalls gewählt, die doppelte Staatsbürgerschaft berechtigt sie dazu. Allerdings gehen alle drei Stimmen in den US-Bundesstaat Tennessee. Nancy Schimkat hatte zuletzt in Nashville gelebt, ehe sie ihrem Mann in die Bundesrepublik folgte. Die Folge: Vermutlich fließen die Stimmen in einen Staat, der an die Republikaner geht. Oder?

"Auch in Tennessee sind viele Wähler enttäuscht von Trump", so Schimkat am Dienstag: "Ich denke, wir werden Überraschungen erleben in den einzelnen US-Bundesstaaten." Sie hofft auf einen klaren Sieg für Biden. Dann könne das Land schnell zur Ruhe kommen. Aber es dauert möglicherweise länger, bis ein Ergebnis feststeht. Auch hier ist das US-Wahlrecht komplex. Dennoch: "Wir haben eine andere Wahl als 2016."

Apropos 2016: Schimkat hatte damals von ihrer Arbeit als Telefon-Wahlkämpferin für Hillary Clinton berichtet – und auf eine jüngere, progressivere Zukunft in der "Demokratischen Partei" gehofft. Nun Joe Biden, 77 Jahre alt. Schimkat lacht. Verweist dann aber ganz im Ernst auf das breite Spektrum, das die fortschrittlichere der beiden großen US-Parteien abdecke. Und darauf, dass Biden bewusst viele Generationen, Geschlechter und politische Positionen in sein Team eingebunden habe. Wahlkampf-Anrufe macht sie nicht mehr. Als Heidelberger DA-Vorsitzende erfüllt sie andere Aufgaben.

Sie will in diesem Zusammenhang aber unbedingt ihre Heidelberger Freunde Irisita Azary und Roger Lee erwähnt wissen. Lee habe mehr als 2000 Anrufe abgearbeitet, Azary eine Postkartenkampagne vorangebracht, mit deren Hilfe Tausende Wähler in aller Welt erreicht wurden. Das ganze Team half US-Bürgern, das Briefwahlprozedere zu verstehen. Unabhängig von den politischen Präferenzen der Auslandsamerikaner verweisen die DA auf die Initiative "votefromabroad.org".

Mobilisiert haben sie auch in Zusammenhang mit der Wahl, so Schimkat. Sie habe Badener mit US-Wurzeln erlebt, die seit Jahrzehnten keine Präsidentschaftskandidaten mehr gewählt haben. Nun haben sie sich Briefwahlunterlagen besorgt. Für Schimkat das einzig richtige Verhalten: "Unsere Demokratie ist in Gefahr."