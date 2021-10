Von Philipp Weber

Weinheim. Als Torsten Fetzner die RNZ am Donnerstag zum Interview empfängt, wähnt man sich auf einem runden Geburtstag. An den Zimmerpflanzen hängen Luftballons. Auf dem Konferenztisch liegt eine Karte. Die kommt von seinen Mitarbeiterinnen, die sich freuen, dass der "neue" Chef der "alte" ist: Erster Bürgermeister Fetzner ist am Mittwoch im Gemeinderat mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden, seine dritte Amtszeit beginnt am 1. Dezember. Im Interview spricht er über seine erste Amtszeit, als es der Innenstadt nicht gut ging. Er geht auf den Klimaschutz und die Schaffung von Wohnraum ein – und bekennt sich zu dem debattierfreudigen Miteinander im Gemeinderat.

Herr Fetzner, sind Sie zufrieden mit dem Wahlergebnis?

Ich hatte bei meiner letzten Wahl im Gemeinderat 2013 – damals wurde ebenfalls geheim abgestimmt – vier Gegenstimmen. Dieses Mal waren es fünf. Aber angesichts des breiten politischen Spektrums im Gremium, in dem ja auch noch fraktionslose Stadträte sitzen, waren auch keine 100 Prozent zu erwarten. Ich bin sehr zufrieden.

Im Jahr 2011 verursachte die Kanalsanierung in der Fußgängerzone ernste Mienen. Foto: Dorn

Sie sind 2005 ins Amt gekommen. In der Stellungnahme für die Ratsfraktionen sagte der langjährige Stadtrat Günter Bäro, es sei eine problematische Zeit gewesen. Was waren die größten Brocken?

Die Innenstadtbelebung war damals das Thema. Das sah richtig böse aus, wir hatten viele Leerstände. Mit der Weinheim-Galerie, der Erneuerung der Fußgängerzone, dem Burgenviertel und dem Windecksteg haben wir gegengesteuert. Entgegen damaliger Befürchtungen und Widerstände hat vieles funktioniert. Man hört heute nur noch wenig von den damaligen Debatten, was ich für ein gutes Zeichen halte. Auch Flächen wie der alte Güterbahnhof und die frühere Drei-Glocken-Fabrik wurden zu meiner großen Erleichterung weiterentwickelt.

Die Widerstände gegen die Schlossbergbebauung waren massiv. Sie brachen sich in erster Linie am damaligen OB Heiner Bernhard.

Er war viel Widerspruch ausgesetzt. Es gab Proteste. Aber er hat das Projekt mit viel Elan und der ihm eigenen Durchsetzungsfähigkeit unter Dach und Fach gebracht. Dafür gebührt ihm Dank.

Dass Fetzner beim 50. Jubiläum der Lebenshilfe/IKB aufgetreten ist, war Ehrensache. Foto: Dorn

Gibt es ein Projekt, das Ihnen am wichtigsten war? Und gibt es Dinge, mit denen im Jahr 2005 noch nicht zu rechnen war?

2005 war mit vielem nicht zu rechnen. Dass wir die Kita Kuhweid neu bauen müssen, hätte ich nie für möglich gehalten. Genauso wenig, dass wir eine Zweiburgenschule zwischen dem Rolf-Engelbrecht-Haus und dem Sepp-Herberger-Stadion bekommen. Mit am wichtigsten bleibt für mich die Innenstadtentwicklung, wobei ich nicht aussparen will, dass für die Hildebrand’sche Mühle bislang keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Wenn wir von bauplanerischen Thematiken weggehen, sind mir gesellschaftlichen Fragestellungen immer am Herzen gelegen, zunehmend ist dies der Klimaschutz.

Sie haben angekündigt, dass die Stadt bald entsprechende Beschlussvorlagen für den Gemeinderat erstellt. Können Sie uns schon Konkretes mitteilen?

Ich kann Ihnen sagen, dass wir sehr konkrete Projekte vorschlagen, die mit Haushaltsmitteln im sechsstelligen Bereich hinterlegt werden. Ich bin der Auffassung, dass wir als Kommune Anreize schaffen müssen, damit die Bevölkerung mitmacht.

Man könnte aber auch einfordern, erst einmal die größeren Schwungräder zu drehen, etwa bei der Energieversorgung der Bundesbevölkerung.

Das mag sein, aber wenn viele Kommunen viele Maßnahmen auf den Weg bringen, ist der Effekt groß. Das fängt beim Ausbau von Fahrradwegen an, geht mit der Stadtbegrünung weiter und hört bei Fotovoltaikanlagen auf Gebäuden noch lange nicht auf. Natürlich kann Weinheim allein nicht die Welt retten. Aber wir können Verbündete gewinnen.

Fast genau zehn Jahre später sanierte man die Wohnhäuser in der Mannheimer Straße. Foto: Dorn

Der Gemeinderat schien Ihre Geduld zuletzt mit sehr vielen Fragen zur Pflanzung von Straßenbäumen zu strapazieren. Was ist dort realistisch?

Im Gemeinderat wird über kleinere Maßnahmen manchmal heftiger gestritten als über große (schmunzelt). Aber im Ernst: Ich finde, dass wir einen sehr guten Gemeinderat haben. Vielleicht war das Gremium in früheren Besetzungen weniger debattierfreudig. Aber diese Diskussionen halte ich für wichtig. Es sind Entscheidungen, für die wir uns Zeit nehmen. Wenn es dann einmal 23 oder 24 Uhr wird, nehmen wir das hin. Wir wollen signalisieren, dass wir nicht dazu animieren wollen, Dinge durchzuwinken.

Nun, da Sie es ansprechen: In den Hochzeiten der Pandemie wirkte es befremdlich, dass der Gemeinderat beinahe in gewohnter Ausführlichkeit debattierte, obwohl fast niemand geimpft war und Ausgangsbeschränkungen galten.

Dagegen möchte ich gar nicht anreden. Auf der anderen Seite freue ich mich aber darüber, wie lebendig die Diskussionen verlaufen. Das ist in anderen Gremien anders. Ich habe auch großes Verständnis dafür, dass manche Kommunalpolitiker – gerade diejenigen, die nicht in der ersten Reihe stehen – auch mal in den Medien vorkommen wollen.

Als Fastnachter trat Fetzner natürlich auch auf. Foto: Dorn

Ein heftig debattiertes Thema war die Wohnraumentwicklung im städtebaulich erschlossenen Bereich. Laut Beschlussvorlage beträgt der Anteil leer stehender Wohnungen in Weinheim wenige Prozente. In absoluten Zahlen war aber die Rede von um die 800 Wohnungen. Das entspricht in etwa zwei Baugebieten. Normal oder Skandal?

Weinheim steht mit diesen Anteilen auf keinen Fall allein da. Das soll aber nicht heißen, dass wir nichts tun. Ich persönlich finde es am effektivsten, Anreize zu schaffen. Diese können positiver Natur sein, etwa in einem Sanierungsgebiet. Hier lohnt es sich, Wohnungen wieder vermietbar zu machen. Anreize können auch negativer Art sein, etwa über die Grundbesteuerung. Die Anwendung von Zwang halte ich für suboptimal. Zum einen muss man sehen, dass das Recht in Deutschland eher mieterfreundlich ist – und dass man gesellschaftliche Gruppen nicht gegeneinander in Stellung bringen sollte.

Hinzu kommen Faktoren wie der demografische Wandel. Es ist Tatsache, dass ältere Menschen vergleichsweise viel Wohnraum beanspruchen. Auch hier könnte die Lösung in dem positiven Anreiz liegen, kleinere und barrierefreie Wohnungen anzubieten. Um ein Fazit zu ziehen: Sanierungsbedürftige Wohnungen sind ein größeres Problem als gut ausgestattete. Und es ist leider ein Trugschluss, wegen Leerstands auf Baugebiete verzichten zu wollen.

Ein weiterer Aspekt der Debatte war, dass die SPD die Idee einbrachte, Gebiete bauplanerisch zu überarbeiten und zu verdichten. Sie wirkten weniger skeptisch als OB Manuel Just.

Hintergrund dieser Diskussion ist nach meinem Verständnis, dass viele Gebiete in Weinheim keinem Bebauungsplan unterliegen. Damit gilt Paragraf 34 Baugesetzbuch, nach dem sich ein Neubau nach Art und Maß in die Umgebung einfügen muss. Mit einem Bebauungsplan kann man zuvor locker bebaute Bereiche verdichten. Wenn Häuser über sehr große Gärten verfügen, die die Bewohner kaum noch pflegen, ergibt sich die Möglichkeit, Stichstraßen anzulegen und nachzuverdichten. Das geht aber nicht ohne das Einverständnis der Grundstücksbesitzer.

In der Weststadt, im Bereich Birnenstraße/Apfelstraße, ist dies vor Jahren mehrheitlich abgelehnt worden. Ich kann die Zurückhaltung von Manuel Just nachvollziehen. Jeder Bebauungsplan, der in die Fläche geht, kostet viel Geld und Personal. Im Übrigen ist es nach meinem Dafürhalten nicht schlimm, wenn Vorschläge kommen und die Meinungen der Verwaltungsvertreter dazu auseinandergehen. Ich habe kein Problem damit, wenn mich einer meiner Mitarbeiter im Gremium korrigiert. Auch ein Erster Bürgermeister kann nicht alles wissen.

Heißt das, sehr locker bebaute Gebiete erfahren nie eine Veränderung, weil es von den Grundbesitzern nicht gewollt wird – und von deren Erben?

Das müsste man abfragen. Ich bin nicht so pessimistisch. Baugrundstücke gewinnen derzeit deutlich an Wert. Das gilt für Gartengrundstücke weit weniger. Es kommt der Punkt, an dem die Mehrheit in einem Gebiet mitgeht.

Sie sagten im Gemeinderat, dass Sie in vier Jahren in sich gehen – und überlegen, ob Sie weitermachen. Hängt das auch an der Zusammensetzung des Gremiums, die sich ja noch einmal ändert?

Nein, da habe ich eigentlich keine Sorge. Am wichtigsten sind Gesundheit und Freude an der Arbeit. Wenn der Spaß daran nachlässt, kann man sie nicht mehr ausfüllen. Der Impuls von außen dreht sich darum, ob ich bis dahin noch die Erwartungen erfülle, die der Gemeinderat an mich richtet. Dann kann ich die Entscheidung selbst treffen. Meine Mannschaft freut sich jedenfalls, dass ich bleibe. Sie sehen es ja.