Weinheim. (web) Der Zirkus kommt in die Stadt? Von wegen. Er ist längst da. Die Lastwagen, das Zelt, die Kasse und nicht zuletzt die Zirkustiere stehen bereits auf dem Parkplatz des Sepp-Herberger-Stations. Hier will der Zirkus Rolina ab Freitag, 1. November, seine Shows veranstalten, die neben Vorführungen von exotischen Tieren auch Artistik und Clownerie beinhalten.

Die Show-Elemente mit Wildtieren wie Zebras lösen immer wieder Kontroversen aus. Im Verlauf der Zirkustourneen könnten die Tiere nicht artgerecht gehalten werden, der Transport setze sie einem Übermaß an Stress aus, so Kritiker. Dabei könnten die Kommunen Zirkusunternehmen von ihren Gemarkungen fernhalten. Die RNZ fragte bei der Stadt Weinheim und beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis nach. Nach den Auskünften der Behörden handelt es sich beim Tierschutz und bei den allgemeinen Aufenthaltsbestimmungen für Zirkusunternehmen um zwei verschiedene Paar Stiefel. Der Tierschutz liegt in den Händen der Veterinärämter, allerdings nur begrenzt in denen der lokal zuständigen, so Kreissprecherin Silke Hartmann. Ein Zirkus müsse stets eine "Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Haltung und Zurschaustellung" der Tiere vorlegen. In der Regel werde diese von dem Veterinäramt erteilt, in dessen Zuständigkeitsbereich der Zirkus seinen Stammsitz hat. Nach Angaben der Stadt ist dies auch im vorliegenden Fall so: Rolina habe die Erlaubnis vorgelegt, sie stammt vom Veterinäramt des Main-Taunus-Kreises.

"Dann können wir nichts machen", so Stadtsprecher Roland Kern. Und auch das Veterinäramt des Kreises könne nur dann vor Ort vorbeischauen, wenn berechtigte Beschwerden vorliegen, so Hartmann. Die ordnungsrechtlichen Aspekte des Zirkusbetriebs liegen dagegen in der Zuständigkeit der Stadt Weinheim. Und die hat Probleme mit dem Zirkus. "Wir haben Kriterien entwickelt, die Zirkusbetrieben vorgelegt werden, ehe sie hier gastieren. Unter anderem geht es um eine Kaution, die hinterlegt werden muss", so Kern.

Der Zirkus sei aber - Stand Mittwoch - auf den Platz gezogen, ohne diese Dinge zu klären. "Eine Räumung durchzusetzen, wäre rechtlich schwierig. Aber wir schließen das nicht aus", so Kern. Einige Zirkusbetriebe seien schon deutlich länger geblieben als angekündigt. Das will man aber vermeiden. Der Parkplatz wird ja bald für den Weststadt-Martinszug gebraucht.