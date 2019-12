Weinheim. (RNZ) Autofahrer haben derzeit keine Einfahrt in die Tiefgarage an der Weinheimer Bismarckstraße. Die Parkplätze unter dem Werner-Heisenberg-Gymnasium hätten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen, teilte Stadtsprecher Roland Kern am Freitag mit.

Ursache sei ein Leck in einer Wasserleitung der Sprinkleranlage. Käme es zum Ernstfall, wäre die Löschanlage außer Betrieb und damit nutzlos. Die Feuerwehr habe empfohlen, die Tiefgarage so lange zu sperren, bis die Wasserleitung repariert ist.

"Mit einer Wiedereröffnung der Tiefgarage rechnet die Stadt in den nächsten Tagen", teilt Weinheim-Sprecher Kern mit. Es sei bereits eine Fachfirma mit der Reparatur beauftragt worden.