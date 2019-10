Weinheim. (flb) "Ein Käfig voller Narren" feierte bereits als Film und Musical Erfolge. Nun kommt es als Theaterstück nach Weinheim. Das Ensemble "Komödie am Altstadtmarkt" aus Braunschweig zeigt es zusammen mit Lilo Wanders am Donnerstag, 24. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle. Veranstalterin ist die Kulturgemeinde Weinheim.

Im Mittelpunkt der Komödie steht ein homosexuelles Paar: Georges, der Besitzer eines Nachtklubs, und sein langjähriger Freund Albin. Aus Georges einzigem, kurzen Abenteuer mit einer Frau stammt sein Sohn Laurent. Dieser wird von Albin und ihm liebevoll großgezogen. Nun ist Laurent erwachsen, verliebt und drauf und dran, seine Angebetete zu heiraten. Die Familien der Verliebten sollen sich zur Verlobung kennenlernen.

Was Laurent und seine Väter allerdings bis dahin noch nicht bedacht haben: Seine Verlobte Muriel stammt aus einer erzkonservativen Familie. Unterschiedlicher könnten die Elternpaare kaum sein. Um einen Eklat und das Platzen der Hochzeit zu vermeiden, erklären sich Georges und Albin ihres Sohnes zuliebe bereit, eine konventionelle Familie vorzutäuschen und versuchen, ihre Umgebung, einschließlich sich selbst, so unauffällig wie möglich zu gestalten. Der Tag der Tage steht bevor, und mit vorangerückter Stunde wird das Überspielen der Heimlichkeiten zunehmend kompliziert.

Das komödiantische Chaos ist vorprogrammiert, und es wird eifrig verwirrt, verwechselt und sich verplappert - "zum allergrößten Vergnügen des Publikums", wie Stadt und Kulturgemeinde werben. Als Albin übernimmt Lilo Wanders eine Rolle, die ihr wie auf den Leib geschrieben scheint. Hinzu kommt ein achtköpfiges Ensemble, das mit Hingabe und Können die Pointen liefert.

Info: Tickets für die Veranstaltung sind im Vorverkauf über die Geschäftsstelle der Kulturgemeinde Weinheim unter der Telefonnummer 0 62 01 / 1 22 82, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr und an Vorstellungstagen von 9 bis 12 Uhr, oder im Internet unter www.kulturgemeinde.de erhältlich.