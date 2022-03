Weinheim "That’s Whynheim" sammelt Hygieneartikel und Geldspenden Kirchengemeinde wird zur Umschlagstation. Es gibt eine "große Hilfsbereitschaft". Noch 10 Gratis-Artikel diesen Monat. RNZonline Angebote Helferinnen packen gespendete Hygieneartikel wie Zahnpasten und Zahnbürsten in Tüten, die vor Ort mit wenigen Handgriffen an Bedürftige verteilt werden können. Foto: Kreutzer Von Philipp Weber Weinheim. Das Handy von Tobias Henschke läutet oft in diesen Tagen. Zudem ist der Lützelsachsener viel unterwegs. Schon am heutigen Mittwoch fährt er wieder nach Gießen. Hin- und Rückfahrt inklusive Ein- und Ausladen ergeben einen Zeitaufwand von gut vier Stunden. Aber der Vorsitzende von "Thats’s Whynheim" ist hoch motiviert: "Die Hilfsbereitschaft ist groß", berichtet er von der laufenden Spendenaktion des Vereins zugunsten der Ukraine. Tobias Henschke. Foto: Kreutzer > Was gesammelt wird: Der Verein "That’s Whynheim" ruft jeden dazu auf, Hygieneartikel zu spenden. Abgeben kann man diese an drei Weinheimer und einer Birkenauer Adresse. Auch Geldspenden sind möglich. Das Geld wird für weitere Einkäufe oder den Transport verwendet. Die Zahnbürsten, Zahnpasten, Seifen, Duschgels, Shampoos, Handtücher, Waschlappen und Deodorants gehen an Menschen, die in der Ukraine oder an deren Westgrenze auf der Flucht sind. "That’s Whynheim" gehört zum Netzwerk der Hilfsorganisation "Gain" (Global Aid Network). Für die gespendeten Artikel bedeutet dies, dass diese in Weinheim vorsortiert werden, um dann von Henschke nach Gießen gebracht zu werden. Von dort geht es per 40-Tonner weiter nach Osteuropa. Hintergrund Der Verein "That’s Whynheim" nimmt die Hygieneartikel für Betroffene des Krieges in der Ukraine hier entgegen: > In Lützelsachsen: Im Brombeerweg 1, bei Familie Henschke. [+] Lesen Sie mehr Der Verein "That’s Whynheim" nimmt die Hygieneartikel für Betroffene des Krieges in der Ukraine hier entgegen: > In Lützelsachsen: Im Brombeerweg 1, bei Familie Henschke. > In Weinheim: In der Prankelstraße 55, bei Familie Pestel. Und: Am Marktplatz 5, im Geschäft "Eill & Emily". > In Birkenau-Hornbach, Im Altfeld 22, bei Familie Sckuhr. > "That’s Whynheim" ist entstanden aus dem Bedürfnis, auch in problematischen Zeiten jenen zu helfen, die auf Hilfe angewiesen sind. Mit Zeiteinsatz und Spenden Not zu lindern, ist das Ziel. > "Gain": Das "Global Aid Network" mit Sitz in Gießen ist der in 50 Krisenregionen tätige Partner der Weinheimer. Die Organisation sieht ihre Stärke in dem Netzwerk, das sie mithilfe von Firmen, Vereinen und Privatpersonen bildet. > Geldspenden: Diese kann man auf ein Konto mit dem Verwendungszweck "Hygienepakete für die Ukraine" überweisen. IBAN: DE78670923000034022615, bei der Volksbank Kurpfalz.

> Warum man die Hygieneartikel nicht einfach vor Ort kauft: "Viele fragen sich vielleicht, ob es in den Nachbarländern der Ukraine keine entsprechenden Waren zu kaufen gibt", sagt Henschke. Gibt es schon. Aber wenn riesige Mengen von Menschen flüchten müssen – "Gain" spricht bereits von Millionen –, brauchen die Helfer vor Ort vor allem eines: Entlastung und jede Sekunde Zeit. Deshalb setzen die organisierten Helfer auf Logistik und Arbeitsteilung, die entsprechenden Prozesse beginnen in den Räumen der Baptistengemeinde in der Waidallee. Hier sortieren Helfer die gespendeten Hygieneartikel vor. Sie packen Tüten, die das Nötigste für Männer, Frauen und Kinder enthalten. So können die Helfenden in Osteuropa die Produkte des täglichen Bedarfs mit wenigen Handgriffen an die Flüchtenden verteilen. Dass hier Hygieneartikel gesammelt werden, liege daran, dass "Gain" weitere Güter anderweitig beschafft.

> Die Lager- und Transportkapazitäten: Einige Annahmestellen für die Ukraine-Hilfe meldeten zuletzt, dass die Kapazitäten ausgereizt seien. Dieses Szenario droht bei "That’s Whynheim" nicht, so Vorsitzender Henschke: "Die Hygieneartikel wandern zunächst in kleine Tüten und von dort in spezielle Kartons, sodass möglichst viel Waren in einen Transportwagen passen." Es sei also noch Platz, zumal die "Gain"-Station in Gießen signalisiert habe, dass Henscke mit einem größeren Fahrzeug nach Weinheim zurückkehren darf. Wichtig ist nur, dass Spender die Hygieneartikel nicht bei der Kirchengemeinde abgeben, sondern bei einer der vier Privatadressen in Weinheim oder Birkenau (siehe "Hintergrund").

> Warum "That’s Whynheim" die Anbindung an die Stadtgesellschaft wichtig ist: Wenn Menschen bei Tobias Henschke vorbeikommen, um Hygieneartikel zu spenden, kommen Gespräche zustande. "Wir lieben den direkten Kontakt zu den Menschen", betont er. Auch die Partner von "Gain" setzen auf Netzwerke vor Ort. Dennoch will der Verein eigene Räume beziehen, vor allem um Hilfsgüter sortieren und selbst in einen 40-Tonner verladen zu können. Für die Ukraine-Hilfe und andere Projekte hat der Verein auf Räume von Kirchengemeinden, Kleinunternehmen und Arztpraxen zurückgegriffen. Die Baptistengemeinde bot sich an, weil einige der Vereinsaktiven dort Mitglieder sind. So ist hier ein Umschlagplatz entstanden, wenn auch in sehr kleinen Dimensionen. "Wir hoffen auf die Dauer, ein rund 1000 Quadratmeter großes Gewerbegrundstück beziehen zu können. Ob schon eine Lagerhalle darauf steht oder nicht." Gespräche mit der Stadt hat es gegeben. Aber bekanntlich sind Gewerbeflächen rar.

> Was die Helfer selbst erleben: Er selbst sei noch nicht in der Ukraine gewesen, erklärt Henschke. Er habe aber Kontakt zu Lastwagenfahrern, die in Osteuropa waren oder sind: "Wir bekommen die Informationen, wo sie sich gerade befinden", sagt Henschke. So könne man nachverfolgen, wie die Spenden ankommen. Seine Familie und er sind bereits nach Lettland gereist, wo "Gain" ebenfalls Projekte stemmt. "Es sind Eindrücke, die einen verändern", berichtet er.