Weinheim. (RNZ) Wenn in den nächsten Tagen Waisenkinder aus der Ukraine nach Weinheim kommen, treffen sie auf eine Welle der Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit. Die Feldbetten in der Turnhalle und dem Bürgersaal in Sulzbach stehen wie an der Schnur gezogen, wärmende Decken liegen darauf bereit, selbst gemalte Bilder von gleichaltrigen Kindern mit Willkommensgrüßen hängen an den Wänden. Ein weiteres Zelt steht bereit. Sogar auf Details wird geachtet, um kleine Verletzungsrisiken auszuschließen. Rund 50 Helfer aus Hilfsorganisationen, Vereinen und der Stadt haben die beiden Säle am Samstag zur Behelfsunterkunft hergerichtet. Dort können die Kinder und ihre Betreuer in Sicherheit wohnen, bis in einigen Tagen die Jugendherberge in der Weststadt zur Verfügung steht (RNZ vom Montag).

Es ist eine humanitäre Gemeinschaftsaktion, die zeigt, wozu eine Kommune mit ihren Netzwerken in der Lage ist. Und man hat das Gefühl: Helfen kann sogar Spaß machen. Die Feuerwehr übernahm schon im Vorfeld die Zusammenführung der Organisation. Dank Ralf Mittelbach von der Stabsstelle Feuerwehr und Katastrophenschutz klappte die Koordination reibungslos; ein Rädchen griff ins andere. Davon können sich nun Bürgermeister Torsten Fetzner, Feuerwehrkommandant Bernd Meyer und Schulleiterin Maren Kadel ein Bild machen. Im Wesentlichen beteiligt sind die Feuerwehr Sulzbach unter der Leitung von Marco Gosdzik, das DRK unter der Leitung von Rudolf Large, das DLRG unter der Leitung von Kai Stauffert sowie der Kerwe- und Heimatverein unter der Leitung von Jens Krüger. Auch die TSG Weinheim hatte Material zur Verfügung gestellt.

Jetzt sind 90 Feldbetten in den beiden Hallen im Nebengebäude der Carl-Orff-Schule verteilt. Bewusst hat man noch Platz für Flexibilität gelassen, denn man weiß nicht genau, wie alt die Kinder sind, die angekündigt wurden. Feuerwehrangehörige haben spontan auch Kinderreisebetten zur Verfügung gestellt, die schon vor Ort sind und auch kurzfristig aufgestellt werden können, falls Kleinkinder unter den Geflüchteten aus der Ukraine sind. Im Bürgersaal ist ein Aufenthaltsbereich eingerichtet. Der Kerwe- und Heimatverein hat sein großes Kerwezelt vor das Gebäude gestellt, dort könnte zum Beispiel Essen und Trinken ausgegeben werden. Der Bauhof der Stadt Weinheim hat die Hallen sogar nach Stolperstellen inspiziert und die erhöhte Bühne gesichert. Auch Feuerwehr-Seelsorger Thomas Knapp unterstützte die "Schaffer".

Besonders bemerkenswert: Etliche Kinder – viele aus den Reihen der Feuerwehr – halfen mit, die Säle herzurichten und gemütlich zu gestalten. Lehrerin Mareike Merseburger brachte Bilder mit, die Schüler einer zweiten Klasse gemalt hatten. Jetzt hängt auch ein "Herzliches Willkommen" an der Wand der vorübergehenden Bleibe für die Kinder aus dem Krieg.