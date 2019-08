Von Stefan Kern

Weinheim-Sulzbach. Es gibt für Bahnmitarbeiter unangenehmere Termine als eine Informationsveranstaltung zum Neubau eines S-Bahn-Haltepunkts in einem Bürgersaal voller Leute. Denn alle freuten sich am Donnerstagabend, dass der Haltepunkt in Sulzbach endlich kommt. Ortsvorsteher Frank Eberhardt brachte das Ganze zu Beginn auf die Formel: "Ein kleiner Schritt für die Bahn, aber ein riesengroßer Schritt für uns."

Dabei ließ er nicht unerwähnt, dass man diesen Schritt auch den Lützelsachsenern verdanke, die auf eine engere Taktung an ihrem künftigen S-Bahnhof vorläufig verzichtet hatten und den Haltepunkt Sulzbach damit zu guter Letzt ermöglichten.

Nachdem die Pläne für einen Haltepunkt in Sulzbach seit 2008 auf dem Tisch liegen, soll dieser nun bis Ende des kommenden Jahres fertig sein. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 soll die S-Bahn Rhein-Neckar dann endlich den Betrieb aufnehmen. Eine kleine Zeitenwende für Orte wie Sulzbach.

Projektverantwortlicher Franz Zwicker (am Mikro) erläuterte die Bauabläufe. Fotos: Kreutzer

Zu Beginn erläuterten die beiden Projektleiter der Bahn, Sven Schäfer und Frank Zwicker, das rund 5,8 Millionen Euro schwere Vorhaben. Dabei werden im Rahmen der zweiten Baustufe auf der Strecke von Mannheim nach Bensheim, auf der die S 6 verkehren wird, neun Stationen um- und mit Sulzbach ein Haltepunkt neugebaut. Sichtlich stolz erklärte Projektleiter Schäfer, dass man mit dem Ende der zweiten Baustufe über ein Streckennetz von 550 Kilometern und 158 Stationen verfüge. "Das ist eines der größten Nahverkehrsnetze Deutschlands." Selbstverständlich werde der Haltepunkt mit zwei Aufzügen, Blindenstreifen, taktilen Beschriftungen und einem höhengleichen Übergang vom Bahnsteig in die S-Bahn versehen. Zum Standard gehört auch ein dynamisches Kundeninformationssystem, dass Bahnfahrer über Verspätungen informiert.

Die vorbereitenden Arbeiten an der neuen Haltestelle haben bereits begonnen. Schon in diesem Monat startet der Bau des ersten, 210 Meter langen Bahnsteigs. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten an beiden Bahnsteigen abgeschlossen sein, sodass im Januar 2020 mit dem Einbau der Fahrstühle begonnen werden kann.

Leider, das räumte Schäfer ein, werden die Bauarbeiten vor allem während der nächtlichen Zugpausen stattfinden. Und das wird nicht ganz ohne Geräusche vonstattengehen. "Ein gewisses Maß an Lärmbelästigung wird nicht zu vermeiden sein." Schäfer versichert aber, dass diese so klein wie möglich sein werden und auch nur kurzzeitig auftreten. Darüber hinaus würden die Anwohner stets zeitnah über die Arbeit informiert. Auf Nachfrage erklärte der ebenfalls anwesende Verkehrsplaner von der "Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg", Markus Krempf, dass ab Dezember 2020 der S-Bahn-Haltepunkt Sulzbach unter der Woche zwischen fünf Uhr morgens und 0.45 Uhr sowie am Wochenende zwischen fünf Uhr morgens und 1.45 Uhr stündlich bedient wird.

Gefragt wurde auch, ob Lärmschutzwände gegen den Lärm der S-Bahn im Bereich des Haltepunkts geplant seien. Bis dato, so Schäfer, sei das nicht Gegenstand der Planungen. Der S-Bahn-Betrieb stelle in Sachen Lärm aber auch kein großes Problem dar. Aber es gebe, so Tanja Franke vom Weinheimer Amt für Stadtentwicklung, gerade ein neues Programm des Bundes zum Ausbau des Lärmschutzes. Weinheim habe bereits angefragt. Kurz erläutere Franke dann noch die korrespondierenden Projekte "Park & Ride" und "Bike & Ride". Für rund 800.000 Euro schafft die Stadt 40 Pkw-Parkplätze und einen überdachten sowie beleuchteten Fahrradständer inklusive zehn Fahrradboxen.

Auf dem Parkplatz soll auch noch eine Elektroladesäule verwirklicht werden. Am Ende eine runde Sache, so der Tenor unter den vier Protagonisten. Eine Sicht, die auch unter den Zuhörern einhellig geteilt wurde.

Reinhard Schüßler zeigte sich am Ende der Veranstaltung richtig froh darüber, dass der Haltepunkt endlich kommt. Zwar sei er als Rentner nicht mehr so wie früher auf eine ÖPNV-Anbindung angewiesen. Aber man sei ja auch als Ruheständler gerne in Mannheim oder Heidelberg unterwegs.

Info: Weitere Informationen und Kontakt unter www.ausbau-rheinneckar.de.