Weinheim. (pol/mare) Gleich zwei Mal haben es Täter in Weinheim in der Nacht zum Sonntag auf die RNV abgesehen gehabt. Das berichtet die Polizei.

Um 1.45 Uhr bewarfen Unbekannte eine Straßenbahn der RNV mit Steinen. Durch umherfliegende Splitter einer zerborstenen Fensterscheibe wurden vermutlich vier Personen leicht verletzt.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde der hintere Teil einer Bahn der Linie 5 in Höhe der Haltestelle "Blumenstraße" durch Steinwurf beschädigt. Dabei erlitten zwei Männer und zwei Frauen Verletzungen. Bekannt sind der Polizei bislang aber nur die Personalien eines jungen Mannes. Die anderen Fahrgäste gaben sich der Polizei nicht zu erkennen oder hatten die Bahn bereits iverlassen.

Kurz nach Mitternacht war zuvor schon das Display an einem Fahrkartenautomaten an der Haltestelle "Rosenbrunnen" in der Bergstraße beschädigt. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Durch die von einer Zeugin über Notruf verständigte Polizei wurden im Bereich der Haltestelle sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren festgestellt. Sie bestritten, für die Sachbeschädigung verantwortlich zu sein.

Die weiteren Ermittlungen führt der Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.