A5 bei Weinheim. (pr/mare) Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Frankfurt ist es am Dienstagmorgen zu Behinderungen gekommen. Gegen 7 Uhr kollidierten auf dem Verzögerungsstreifen am Autobahnkreuz Weinheim ein Mercedes mit einem Lkw.

Nach ersten Informationen wollte der Lkw vom rechten Fahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen wechseln und stieß mit dem Mercedes zusammen, der am Lkw rechts vorbeifahren wollte. Verletzt wurde offenbar niemand.

Zwischen Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim kam es zu einem Stau von etwa drei Kilometern. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Update: Dienstag, 14. Januar 2020, 10.05 Uhr