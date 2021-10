Von Günther Grosch

Weinheim. Die Corona-Pandemie sei eine "Jahrhundertaufgabe" und könne nicht allein von staatlicher Seite aus bewältigt werden, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache erklärt. Auf der anderen Seite dürfe der Staat aber nicht generell sagen, diese Aufgabe müsse gemeinschaftlich gemeistert werden, stellte Oberbürgermeister Manuel Just klar. Deshalb sei er umso dankbarer für Menschen, die sich in besonderer Weise um ihre Mitmenschen kümmerten und damit Zusammenhalt, Wertschätzung und Unterstützung an den Tag legten.

"So wie dies Susanne Wagner getan hat und immer noch tut", wusste Just dieser Tage auch gleich um das passende Beispiel und die dazu gehörige Person. Die 43-jährige Mitinhaberin der Praxisgemeinschaft "Physio-Med Weinheim" habe "weit über das hinaus gewirkt, was man von Bürgern verlangen kann", so der Oberbürgermeister.

Als das Land noch vor den Osterferien verbindliche Corona-Schnelltests an Schulen verordnet hatte, stellte dies Schulleitungen wie Lehrkräfte "von heute auf morgen vor eine schier unmöglich zu bewältigende Herausforderung". Wie gut, dass es in solchen Fällen Menschen wie Susanne Wagner gibt. Als Mutter eines Sohnes, der die Waldschule besucht, zeigte sie sich für das Thema sensibilisiert. Spontan bot sie Schulleiterin Katja Hoger ihre Hilfe bei den vor Unterrichtsbeginn von den Lehrern durchzuführenden Testungen an. Zur Entlastung der Pädagogen und zur Minimierung des mit den Testungen verbundenen Unterrichtsausfalls baute Wagner in kürzester Zeit ein Helfernetzwerk auf und ließ darüber hinaus ihre Physiotherapiepraxis als "Testcenter" zertifizieren. So konnte sie einen Pool aus ehrenamtlichen Helfern schulen und zur Verfügung stellen. Anstelle der ursprünglich von ihr erhofften rund zwei Dutzend Freiwilligen wusste sie in der Spitze mehr als 120 Helfer zu begeistern.

Was anfänglich nur für die Waldschule angedacht war, zog Kreise wie ein ins Wasser geworfener Stein. Schon kurze Zeit später waren die Ehrenamtlichen an allen Weinheimer Grundschulen im Einsatz. Den Deckel auf den Topf setzte Wagner mit einer weiteren Idee: Für jeden Bürger-Test, der in Kooperation mit der TSG Weinheim, in dem vor dem Hector-Sport-Centrum (HSC) aufgebauten Testcenter vorgenommen wurde, wanderte ein Euro in die jeweilige Fördervereinskasse der zehn Grundschulen. "Ende des vergangenen Schuljahrs klimperten so insgesamt 25.000 Euro in der Kasse", so Oberbürgermeister Just.

Neben 35.000 von "Physio-Med" gespendeten FFP2-Kindermasken für die ersten beiden Wochen nach den Sommerferien stellte der Logistikpartner "Siga Med" auf Anregung von Wagner weitere 100.000 FFP2-Masken im Wert von 35.000 Euro für alle weiterführenden Weinheimer Schulen zur Verfügung. "Was gemeinsam mit der jeweiligen Ein-Euro-Spende von ,Phyio-Med’ und ohne das ehrenamtliche Engagement der Eltern hinzugerechnet alleine einen monetären Gegenwert von 60.000 Euro ausmacht", so Just. Sie sei über die ihr gewährte Anerkennung vonseiten der Stadt "ein wenig gerührt und bewegt", bekannte Wagner. Auf der anderen Seite sehe sie ihr Engagement und das ihres Helfernetzwerks als Bürgerpflicht an. Deshalb reiche sie den Dank ans gesamte Team weiter, das auch weiter "eine "fantastische Arbeit leistet".

Motivation aller Beteiligten sei vor allem eins: "Das, was die Pandemie den Kindern nimmt, wieder zurückzugeben." Von den ursprünglich 129 ehrenamtlichen Helfern sind immer noch 89 Eltern dabei, die diese Arbeit seit fünf Monaten machen. Das Ganze habe unter den Beteiligten eine ungeheure Eigendynamik entwickelt, erklärte Weinheims Geschäftsführende Schulleiterin, Katja Hoger: "Die jeweiligen Teams organisieren sich mittlerweile selbst und haben zu diesem Zweck Signalgruppen gebildet." Alles laufe harmonisch und reibungslos, die Pandemie habe Weinheims Schulgemeinden noch stärker zusammengeführt. Vor allem aber: "Trotz der Pandemie sind unsere Kinder keine verlorene Generation". Für Wagner ist es darüber hinaus wichtig, dass sie die Aktion nicht als Gewerbetreibende oder aus Eigennutz gestartet hat. Was die Lehrer in der Pandemie geleistet hätten und immer noch leisten, stoße auf Elternseite auf Bewunderung und größten Respekt: "Die Eltern wissen die Arbeit der Schulleitungen und Kollegien zu schätzen."

Um den Pädagogen diesen Dank öffentlich zeigen zu können, regte Wagner gegenüber Just ein eventuell vor Pfingsten mögliches "Dankesfest" in der Stadthalle für die derzeit 714 in Weinheim unterrichtenden Lehrkräfte an. Just versprach spontan die Übernahme der Schirmherrschaft und sicherte sein Kommen zu. Denn, so Carmen Harmand, Leiterin des Amtes für Bildung und Sport: "Auch die Stadt fühlt sich durch das Engagement von Susanne Wagner beschenkt".