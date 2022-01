Von Philipp Weber

Weinheim. Leere Regale, verlassene Durchgänge, ein ungenutzter Trinkwasserspender. Und ein Zettel, der den Rest erklärt: "Wir haben geschlossen", steht an der Glasfassade der einstigen dm-Filiale im unteren Geschoss der Weinheim-Galerie. Seit dem vergangenen Freitag hat der Drogeriemarkt zu. Der Mietvertrag läuft Ende des Monats aus. Damit fehlt dem Shoppingcenter ein Ankermieter und der Fußgängerzone ein Frequenzbringer. Das Centermanagement und die Stadt Weinheim haben der RNZ gegenüber jedoch versichert, sich zu kümmern: um einen Nachmieter für die Ladenfläche und um eine verbesserte Vermarktung der Weinheim-Galerie.

"Wir betrachten und analysieren unsere Standorte fortlaufend. Das ist für uns ein normaler Prozess", erklärt der dm-Gebietsverantwortliche Manuel Kühn auf Anfrage: "Wir haben uns dazu entschieden, den Mietvertrag nicht zu verlängern." Die Kundschaft habe den Ausverkauf der Zweigstelle gut angenommen, sodass die Karlsruher Drogeriemarktkette ihre Weinheimer Cityfiliale frühzeitig schließen konnte. "Die zehn Kolleginnen und Kollegen dieses dm-Marktes unterstützen nun die Teams in den umliegenden dm-Märkten in Weinheim", so Kühn weiter. Die Nachbarfilialen befinden sich in der Bergstraße 19-25 und im Multzentrum sowie in der Berliner Straße in Hemsbach.

Hintergrund > Die Besitzverhältnisse: Die Weinheim-Galerie gehört der R+V-Versicherung. Die Wiesbadener Versicherungsgesellschaft übernahm das frisch umgebaute Shoppingcenter im Oktober 2016. Größter Mieter wurde in demselben Jahr "Modepark Röther". Dieser bespielt knapp die Hälfte der 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. > Die Stadt als Galerie-Mieterin: Neben dem Shoppingcenter gibt es in der Weinheim-Galerie einen Gebäudetrakt, in dem sich Büros und Praxen befinden. Hier ist die Stadt Weinheim der Ankermieter. 2010 zogen zahlreiche Beschäftigte der Kommune in die Galerie ein, 2016 folgten weitere. Erst im letzten Dezember wollte die Verwaltung die Anmietung weiterer Büroflächen im Center auf den Weg bringen, doch der Gemeinderat zwang sie, nachzuverhandeln. Die Verwaltung teilte ihre modifizierten Vorstellungen dem Vermieter mit. Eine Rückmeldung steht aus, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagt. web

Branchenkenner vermuten, dass der Drogeriemarkt in der Weinheim-Galerie dem Erfolg der beiden anderen Weinheimer dm-Märkte zum Opfer gefallen ist: An der Bergstraße und im Multzentrum können die Kunden ohne Probleme parken – und finden nebenan gleich weitere Super- und Fachmärkte. Die Weinheim-Galerie erreichen Autofahrer über ein Parkhaus mit Schranke. Der größte Nachbarmieter von dm war dort der Modefilialist "Modepark Röther". Dieser ist seit dem 2016 abgeschlossenen Umbau des Shoppingcenters der Ankermieter schlechthin: "Modepark Röther" hat einen Teil des Erdgeschosses sowie den kompletten ersten Stock des Shoppingcenters langfristig angemietet.

Natürlich bedauert das Center-Management den Weggang von dm. Es gebe aber Interessenten für die Verkaufsfläche im Untergeschoss. Mit einigen sei man bereits in Gesprächen. Auch die Stadt Weinheim sieht die Schließung der dm-Filiale in der Weinheim-Galerie ungern. Mit dem Drogeriemarkt verlasse ein zweifellos wichtiger Ankermieter die Galerie, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Mit dem Müller-Drogeriemarkt in der Hauptstraße 100 gebe es aber noch einen Drogeriemarkt in unmittelbarer Nähe, der Hygieneartikel, Haushaltswaren, Multi-Media-Produkte und Spielzeug verkauft. Damit nehme "Müller" eine wichtige Versorgungsfunktion für die Innenstadt wahr.

"Die Wirtschaftsförderung führt darüber hinaus Gespräche mit weiteren Einzelhandelsmietern, um die Leerstände in der Innenstadt zeitnah zu beheben und neue Angebote zu schaffen", heißt es weiter. Nach Angaben der Stadt hatten vergangene Woche das Center-Management der Weinheim-Galerie, die Wirtschaftsförderung der Stadt und deren Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit einen Gesprächstermin. Weitere Termine würden im Laufe der nächsten Monate folgen. Ziel sei, die Zusammenarbeit im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern und die Attraktivität der Weinheim-Galerie durch Aktionen und Veranstaltungen zu stärken: "Eingehende Anfragen nach Einzelhandelsflächen werden von der Wirtschaftsförderung direkt an das Center-Management weitergeleitet."

Die Stadt Weinheim kooperiert darüber hinaus mit der IHK Rhein-Neckar: beim Förderprogramm "Innenstadtberater". Im Rahmen dieses Programms werden unter anderem ein Innenstadt-Check, Expertengespräche und Passantenbefragungen vorgenommen, um Handlungsempfehlungen und Strategien zur Belebung der City zu erarbeiten.