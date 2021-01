Weinheim. (RNZ) Oberbürgermeister Manuel Just hat sich am Donnerstag mit einer dringenden Klarstellung an die Weinheimer Gewerbetreibenden gewandt. "Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieser Aufruf widerrechtlich ist und nach unserem Verständnis sogar eine Anstiftung zu einer Ordnungswidrigkeit darstellt", reagierte er auf ein Schreiben.

Es handelt sich um eine E-Mail, die am Mittwochabend offenbar in weiteren Kreisen der Weinheimer Geschäftswelt gestreut worden ist. Nach Verwaltungsangaben ruft darin eine Weinheimer Bürgerin die Geschäftsleute, insbesondere in Gastronomie und Einzelhandel, dazu auf, ihre Betriebe am Montag, 11. Januar, entgegen der Corona-Verordnung zu öffnen. Sie verweist auf eine landesweite Initiative unter dem Namen "Wir machen auf".

"Wir haben den Vorgang an die Polizei weitergeleitet", teilte OB Just mit. Die Stadt bittet die Adressaten dringend, dem Aufruf nicht zu folgen: "Sie würden selbst eine Ordnungswidrigkeit begehen." Schon im Laufe des Donnerstags hatten sich Vertreter des örtlichen Gewerbes mit der Stadt in Verbindung gesetzt, um die Behörden auf den Aufruf aufmerksam zu machen. Der Verein "Lebendiges Weinheim" und die "IG Marktplatz" unterstützten die Information der Stadtverwaltung ausdrücklich.

Auch das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" hat die Stadt in der proaktiven Haltung zu dem Schreiben unterstützt. Zu Verstößen gegen geltende Corona-Regeln aufzurufen, sei nicht nur unrechtmäßig, sondern angesichts der aktuellen Pandemielage sogar in hohem Maße gefährlich.