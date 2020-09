Weinheim. (web) Die Meldung ist in den letzten Wochen gleich mehrfach "aufgeploppt": Wegen anhaltend guten Wetters hatte die Stadt Weinheim die Badesaison im Strandbad am Waidsee wieder und wieder verlängert. Endgültig zu Ende war die Corona-Badesaison erst am vergangenen Mittwoch – just an dem Tag, an dem der Gemeinderat zur ersten Sitzung nach der Sommerpause wieder zusammentrat.

Cornelia Münch-Schröder (GAL) griff das Thema in der Fragestunde auf. Ob es nicht möglich sei, das Bad auch im kommenden Jahr länger geöffnet zu lassen. Die Verlängerung der Saison sei vor Ort gut angekommen. Gabriele Lohrbächer-Gérard, Referentin von OB Manuel Just, verwies auf die Lifestyle-Messe "Lebens-Art", die normalerweise Mitte/Ende September auf dem Bade-Gelände stattfindet: Es sei kaum möglich, den Weinheim-Termin der Wandermesse auf ein anderes Datum zu verlegen, da dies die Veranstaltungskalender anderer Städte durcheinanderbringe, sagte sie.

Zuvor aber hatte schon Just selbst mehr gesagt, als Münch-Schröder eigentlich wissen wollte. Uninteressant war’s keineswegs: Die "Lebens-Art" in Weinheim sei für dieses Jahr abgesagt worden, so der OB. Es solle bitte niemand irgend etwas in den falschen Hals bekommen in Bezug auf die populäre Draußen-Messe, nahm er Anlauf. Tatsache ist aber, dass kein überzeugendes Hygienekonzept vorgelegt werden konnte – und der Stadt Weinheim eine Ausrichtung der Messe folglich zu riskant erschien.

Klar ist aber auch, dass die "Lebens-Art" ihren Platz im Weinheimer Veranstaltungskalender behalten soll. Daran hat niemand im Gremium Zweifel geäußert.