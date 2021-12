Beim Großthema Klimaschutz sei es wichtig, sich permanent zu hinterfragen und von anderen zu lernen. Für Kommunen biete der European Energy Award, an dem Weinheim beteiligt ist, daher beste Möglichkeiten, so OB Manuel Just. Foto: Kreutzer

Weinheim. Die Zweiburgenstadt steht vor einem Jahr der Weichen-, aber auch der Fertigstellungen. Das sagte Oberbürgermeister Manuel Just im RNZ-Jahresinterview und meinte damit die Zukunftswerkstatt auf der einen und die Bau- und Sanierungsgebiete auf der anderen Seite. Er äußerte sich auch zu seinen Erwartungen in Bezug auf die kommende Phase der Coronapandemie und erklärte, warum er mit den Fotovoltaikbeschlüssen des Gemeinderats nicht glücklich war. Er sagte zudem, wie die 20 Millionen Euro zustande kommen, die der Erhalt und Ausbau der Kita-Landschaft in den kommenden Jahren kosten. Der heute veröffentlichte Teil 1 des Interviews befasst sich mit den lokalen Auswirkungen der globalen Krisen Corona und Klimawandel.

Ein attraktives Umfeld für Flaneure schaffen und damit den Einzelhandel stärken: Dies gelang der Stadt zum Beispiel mit der vorweihnachtlichen Illumination ihres Museums. F.: Dorn

Herr Oberbürgermeister Just, das laufende Jahr endet beinahe wie das letzte: Corona ist das Thema. Plant die Stadt schon Vorkehrungen für die Zeit mit Omikron?

Im Moment sehen wir die explosionsartigen Wellen noch mehr im europäischen Ausland, zumindest bis Weihnachten ist Deutschland bei der Omikron-Variante im Vergleich zu den Nachbarländern besser weggekommen. Mit Blick in die Retrospektive dieser Pandemie ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Ereignisse dahingehend wiederholen, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt ebenso betroffen sein werden. Wir wissen um die Beschlusslage in der Bund-Länder-Runde und müssen damit rechnen, dass sich die Situation auch bei uns noch verschärft. Das registriert auch der Corona-Krisenstab der Stadt.

Treten Schutzmaßnahmen der Bundes- oder Landesgesetzgebung in Kraft, so bespricht sie der Krisenstab vor Ort, die Ämter setzen sie dann um. Während wir aber in den ersten Monaten der Pandemie Anfang 2020 oft in der Situation waren, dass wir selbst entscheiden mussten, weil es an gesetzlichen Grundlagen mangelte, gibt es nun Leitplanken. Verglichen dazu, waren wir vor einem Jahr noch viel mehr im "Freestyle" unterwegs.

Wie schätzen Sie die Folgen auf die kleinteiligen Angebote in Handel, Gastronomie und Dienstleistungsgewerbe in der Stadt ein?

Das ist nicht ganz einfach. Wir haben natürlich schon jetzt ziemlich weitreichende Corona-Maßnahmen. Insofern fehlt mir die Vorstellungskraft, wie viele Alternativen zwischen der jetzigen Situation und einem harten Lockdown noch liegen könnten. Wenn sich Omikron so rasend ausbreitet wie in anderen Ländern, fürchte ich, bleibt wohl kaum Spielraum. So bitter das auch ist. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommen muss.

Wird die Stadt dann wieder die Hilfsprogramme aufnehmen, die man aus dem vergangenen Jahr kennt?

Wir haben tatsächlich einen breiten Werkzeugkasten, den wir einsetzen können. Je nachdem, in welcher Phase der Pandemie wir uns befinden. In Schließungsphasen bewerben und unterstützen wir zum Beispiel lokale Lieferdienste. Es gibt aber auch Maßnahmen für die Zeit, in der wir wieder herauskommen aus der Welle. Ich finde, hier können wir selbstbewusst auf das zurückliegende Jahr blicken. An Einkaufssamstagen haben wir versucht, die Menschen mit musikalischen Angeboten in die Stadt zu locken. Wir haben ein 40.000 Auflagen starkes Magazin herausgebracht, um für die Vorzüge unserer Stadt zu werben. Da sind wir schon breit aufgestellt.

Im Herbst gab es im Gemeinderat Abstimmungen über Fotovoltaikanlagen auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen. Prinzipiell wurde diese Form der Energiegewinnung bejaht, die Prüfung von zwei Flächen mit insgesamt 14,5 Hektar fiel jedoch durch. Hätte vorher mit der Politik und der Bevölkerung diskutiert werden müssen, wie sehr sich – frei nach Wirtschaftsminister Robert Habeck – das Antlitz des Landes verändert?

Ich habe im Vorfeld dieser Entscheidungen keinen Sturm der Entrüstung in der Stadtgesellschaft festgestellt. Es gibt kritische Meinungen zu dem Thema innerhalb des Bauernverbands. Das war auch zu erwarten. Aber in der konkreten Entscheidungsphase, in der wir waren, wusste der Gemeinderat, was er tut. Dort sitzen Profis, die sich nicht erst von kurz auf knapp mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Dass ich die Entscheidung bedauere, habe ich kundgetan.

Stand heute, gibt es drei große Möglichkeiten, die Energieerzeugung auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen: Windenergie, Fotovoltaik und Geothermie. Die Windenergie stößt in unserer Gebietskulisse auf keine große Gegenliebe – und um es offen zu sagen: auch bei mir nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Industrialisierung des Waldes in einem städtischen Ballungsraum der falsche Weg wäre, weil der Wald einen wichtigen Faktor für die Naherholung darstellt. Bei der Geothermie registriert man wieder und wieder Vorbehalte, die auch mit konkreten Vorkommnissen wie denen in Staufen im Breisgau zu tun haben. Wenn man sich der Geothermie annähert, muss man die Gesellschaft mitnehmen – das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten tun. Und dann bleibt eben die dritte Form der erneuerbaren Energien: Fotovoltaik.

In der Kürze der Zeit, die uns für die Energiewende bleibt, schaffen wir das nicht über Solaranlagen auf Dächern. Es fehlen die rechtlichen Instrumentarien für einen verpflichtenden Einbau. Daher stellt sich die Frage nach Alternativen. Und dafür wären beide Flächen geeignet gewesen. Auch deshalb, weil das Ausmaß an Versiegelung überschaubar geblieben wäre. Die Fundamente der Anlagen hätte man in einigen Jahren relativ problemlos wieder abbauen können.

Ist das so? Ein Stadtrat der SPD hat das anders gesehen.

Der Aufwand wäre vertretbar gewesen, da bin ich mir sicher. Aber um auf Ihre erste Frage zum Thema zurückzukommen: Wenn ich einen immensen Druck aus der Bevölkerung auf den Gemeinderat gespürt hätte, dann hätten wir sicher noch mehr und breiter informieren müssen. Aber es war nicht der Fall.

Es war also anders als bei den Entscheidungen zum einheitlichen Regionalplan, als Flächen für mögliche Wohngebiete reserviert wurden?

Ja, das ist richtig. Dort wurde in der Tat immenser Druck ausgeübt und infolgedessen auch geheim abgestimmt. Aus verständlichen Gründen, wie ich finde.

In Sachen Klimaschutz gibt es unter anderem noch den European Energy Award. Hier wurde im Gemeinderat moniert, dass nicht so richtig klar wird, wie viel CO₂ welche Maßnahme einspart.

Zum einen haben wir die Zusage erteilt, dass wir im Vorfeld der nächsten Sitzung der Klimaschutzkommission überprüfen, ob es ein Werkzeug gibt, das in solchen Fällen weiterhilft, in denen keine einfachen Berechnungen genügen. Zum anderen habe ich darüber hinaus immer betont, dass das Problem ja nicht darin besteht, gar keine CO₂-Einsparungen vornehmen zu können. Was einige Stadträte meines Erachtens bewegt, ist eher die Vergleichbarkeit. Also ob man mit weniger Finanzmitteln an einer anderen Stelle mehr erreichen könnte. Das prüfen wir als Verwaltung aber grundsätzlich.

Allerdings ist das beim Einsatz einer neuen LED-Beleuchtung für Sportplätze einfacher als anderswo. Wenn ich darüber diskutieren würde, zwei Ausschüsse des Gemeinderats zusammenzulegen oder einen abzuschaffen, geht es auch um Einsparungen von Klimagasen, da sich weniger Menschen ins Auto setzen müssen, um von A nach B zu kommen. Aber wie viel das am Ende ausmacht, ist kaum zu ermitteln. Im Übrigen halte ich den EEA für eines der besten Managementsysteme, um beim Klimaschutz voranzukommen. Er teilt die Handlungsfelder sehr strukturiert ein, Kommunen bekommen Ideen geliefert, die sich andernorts bewährt haben. Man hinterfragt sich aber auch selbst, zunächst im internen Audit, dann läuft das externe Audit. Es gibt den Vergleich mit anderen – und schon geht es von vorne los. Es ist ein permanentes Hinterfragen der eigenen Bemühungen, in Konkurrenz mit anderen.

Das System zwingt einen, von anderen zu lernen.

Genau. Einzig der Name ist in meinen Augen missverständlich, es geht ja gerade nicht darum, sich nur ein Zertifikat an die Rathaustür zu hängen.