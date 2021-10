Weinheim. (RNZ) Es war im letzten Jahr ein Silberstreif am Horizont in einer schwierigen Zeit: die Weinheimer Lichtblicke in der Adventszeit 2020, eine mit Lichteffekten vorgenommene Inszenierung von öffentlichen Gebäuden und alten Bäumen. Damals lag Deutschland im Lockdown. Die Zeiten haben sich entspannt, aber Lichtblicke sind weiter wichtig, findet Oberbürgermeister Manuel Just.

Gemeinsam mit Stefan Kleiber, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, hat er sich um eine Neuauflage der Aktion für diese Wintermonate gekümmert. Die Sparkasse präsentiert die "Lichtblicke" wieder als Sponsor. Die Stadt selbst leuchtet Gebäude in der Innenstadt an, das Alte Rathaus am Marktplatz soll noch mehr mit optischen Effekten überraschen, die Alte Zeder im Schlosshof wird als Zauberwald in Szene gesetzt.

Ende November sollen die Lichter angehen und jeden Abend mit Einbruch der Dunkelheit bis in den Januar hinein strahlen. In der Ausführung arbeitet die Stadt mit der Firma Friedrich-Events zusammen.

Wie 2020 ruft die Stadt private Hausbesitzer auf, sich zu beteiligen. Philipp Friedrich als Technik-Partner der Stadt Weinheim steht den Privatleuten dabei auch beratend zur Seite. Den Kontakt stellt die Stadt her.

Info: Interessenten, die ihre Gebäude illuminieren wollen, können sich per E-Mail an die Stadt wenden: pressestelle@weinheim.de.