Weinheim. (pol/mün) Um 5 Uhr am Freitagmorgen beendet ein Spezialeinsatzkommando in Weinheim die stundenlange Hängepartie. Das SEK stürmte die Wohnung eines 64 Jahren alten Mannes und nahm ihn fest. Danach wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert, berichtet die Polizei.

Am Donnerstag hatte der Mann am Telefon Angehörige bedroht und angekündigt, sich anschließend selbst zu töten. Die Angehörigen meldeten sich daraufhin kurz nach 21 Uhr bei der Polizei, die das Gebäude absperrte.

Mehrere Versuche, mit dem Mann in der Wohnung in der nördlichen Hauptstraße Kontakt aufnehmen, scheiterten. Am frühen Freitagmorgen wurde dann der Befehl zum Zugriff gegeben, nachdem das SEK in Weinheim eingetroffen war.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.