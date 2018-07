Weinheim. (keke) An diesen Ergebnissen dürften Weinheims Sozialdemokraten noch einige Zeit zu knabbern haben: Nach dem Absturz der SPD bei der Bundestagswahl von 31 auf 20 Prozent und dem für sie "unbefriedigenden Ergebnis" als OB-Kandidatin, das sie "sehr getroffen" habe, so Stella Kirgiane-Efremidou, hatte die 52-jährige Gastronomin bereits Anfang Juli intern den Rückzug vom Amt der Ortsvereinsvorsitzenden angeboten.

"Wenn es ohne mich als Vorsitzende besser wäre, würde ich nicht mehr kandidieren", lautete ihre Botschaft auch, als die turnusmäßige, nur spärlich besuchte Jahreshauptversammlung stattfand.

Nachdem keines der Mitglieder Ambitionen auf das Amt zeigte, votierten 15 der 20 Stimmberechtigten für Kirgiane-Efremidou, die auch Co-Fraktionschefin im Gemeinderat ist.

"Wir brauchen einen Erneuerungsprozess von der Basis her." Vor allem aber müsse man jüngere Wählerschichten für die SPD interessieren, hatte sich Kirgiane-Efremidou im Rechenschaftsbericht selbstkritisch gezeigt. Wenn die "AG 60plus" eine der aktivsten Arbeitsgemeinschaften im Ortsverein darstelle, gebe dies zu denken.

In den heraufdämmernden Kommunalwahlkampf müsse die SPD mit großer Geschlossenheit gehen, so die neue und alte Vorsitzende. Die Grundlage für ein gutes Programm sei vorhanden. Aktuell 158 Mitglieder sorgen mit ihren Beiträgen für ein stabiles finanzielles Polster. Mit 19 Ein- gegenüber neun Austritten verzeichnete der Ortsverein im Umfeld der GroKo-Abstimmung "die höchste Mitgliederbewegung in seiner Geschichte", so Kassenwart André De Sa Pereira.

Nicht ganz so positiv sieht Alfred Heuser die Situation. Trotz des erfreulichen Anstiegs der Mitgliederzahl bewege man sich auf dem "Niveau der Kirche". "Außer dem mageren Besuch von Pflichtveranstaltungen läuft derzeit fast gar nichts", sagte Heuser, der seit 46 Jahren der SPD angehört, und fragte nach Perspektiven, Botschaften und Konzepten. Viele Bürger wüssten nicht, wofür die Weinheimer SPD steht. Auch auf landes- und bundespolitischer Ebene sei kein Profil erkennbar.

Ein "Weiter so!" sei nicht länger tragbar, hieb Daniel Schwöbel in die gleiche Kerbe. Viele Menschen fühlten sich vom Land und vom Bund alleine gelassen. SPD-Mitglieder wie -Sympathisanten seien "dramatisch verunsichert". Mit Blick auf die Kommunalwahl gelte es, auch in der Fraktion "mehr Kante" zu zeigen.

Dazu gelte es, Themen voranzubringen und vor allem jüngere Leute zu finden, die mit ihren Namen für die SPD stehen. Der Weg nach oben gehe nur mit Inhalten und dem Zurückgewinnen von verloren gegangenem Vertrauen, pflichtete Kirgiane-Efremidou bei. Die jetzige Arbeit der Genossen in der Großen Koalition trage nicht gerade mit dazu bei, dass das Vertrauen zurückkehre.

Rudolf Large wurde noch deutlicher. Das grundlegende Problem liege darin, dass es angesichts ständigen Jammerns "keinen Spaß mehr macht, bei der SPD mitzumachen". Vor allem aber gelte es, aus der "Hinterzimmerpolitik-Atmosphäre" herauszukommen.

Dass durch den Ortsverein auch auf inhaltlicher Ebene ein Riss geht, legte ein kurzes, aber hitziges verbales Zwischenspiel von Co-Fraktionschef Wolfgang Metzeltin und Alt-OB Uwe Kleefoot offen. Während Metzeltin ein Überdenken des Bürgerentscheids zu Gewerbe in den Breitwiesen anmahnte, lehnt Kleefoot dies strikt ab.

Viele Wähler hätten angesichts der da-maligen Fragestellung nicht gewusst, wofür oder wogegen sie stimmen, sprang Large Metzeltin zur Seite. Weinheim brauche Gewerbeentwicklung in den Breitwiesen. Kirgiane-Efremidou versuchte zu vermitteln. Von einem merklichen Aufschwung in der Reihen der Jusos berichtete André De Sa Pereira. Unter seinem designierten Nachfolger Paul Frey müssten die guten Strukturen zementiert werden.