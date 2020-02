Weinheim. (web) Wenn der SPD-Ortsverein Weinheim am 28. April dieses Jahres eine neue Spitze wählt, wird Stella Kirgiane-Efremidou nicht mehr zur Verfügung stehen. Das teilte die langjährige Weinheimer SPD-Chefin am Sonntag im Verlauf des Neujahrsempfangs der Sozialdemokraten mit. Sie sei überzeugt davon, dass ihre Nachfolge gut geregelt werde, so Kirgiane-Efremidou. Aktuell führt die Gastronomin und frühere Journalistin mit griechischem Wurzeln neben dem SPD-Ortsverein die Fraktion der Sozialdemokraten im Gemeinderat.

Ihr Vorgänger als Fraktionschef, Wolfgang Metzeltin, war bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2019 nicht mehr angetreten, auf eigenen Wunsch. Bundesjustiz-Ministerin Christine Lambrecht zeichnete ihn beim Empfang im Rolf-Engelbrecht-Haus vor rund 50 Zuhörern mit der Willy-Brand-Medaille aus (weiterer Bericht folgt).

Kirgiane-Efremidou hatte bei einer Vielzahl von Wahlen kandidiert. Aufgrund ihres außergewöhnlichen Engagements als Stadt- und Kreisrätin sowie ihres Einsatzes für die Weinheimer Weststadt schnitt sie bei Kommunalwahlen immer wieder stark ab. Andere Wahlkämpfe endeten weniger schön.

Nicht zuletzt bei der OB-Wahl 2018 blieb die Sozialdemokratin weit hinter dem heutigen Amtsinhaber Manuel Just zurück und musste sich sogar Carsten Labudda (Die Linke) geschlagen geben. Bei der Gemeinderatswahl 2019 litt Weinheims SPD unter dem schwachen Bundestrend der Partei – und schnitt nur noch als viertstärkste Kraft ab.