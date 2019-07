Wer mit dem Auto in Weinheims Norden unterwegs ist, kommt am "Sozialkaufhaus Lichtblick" vorbei. Dessen Abteilung für Haushaltswaren schließt, die Kleiderkammer zieht in die Paulstraße. Die Tafel bleibt indessen vor Ort. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Die Gerüchteküche brodelte schon eine ganze Weile, jetzt herrscht Gewissheit. Das in der Nordstadt gelegene und vom Caritasverband Rhein Neckar betriebene "Sozialkaufhaus Lichtblick" an der Bergstraße 73 schließt zum 31. Juli. Damit schließen auch die 2011 eröffnete Kleiderkammer und die 2014 hinzugekommene Abteilung für Haushaltswaren ihre Pforten.

Nicht betroffen ist dagegen der "Tafel-Laden Appel & Ei", den die Caritas seit 2006 in demselben Gebäude betreibt. Hier können Menschen mit niedrigem Einkommen weiter günstig die wichtigsten Nahrungs-, Hygiene- und Putzartikel kaufen, ebenso wie einige Haushaltswaren. Dafür müssen die Kunden einen Berechtigungsschein vorlegen, ergänzend gibt es das Beratungsangebot des Caritas-Sozialdiensts, der aus Kirchensteuergeldern finanziert wird.

"Wir wissen um die Bedeutung kostengünstiger Einkaufsmöglichkeiten für Menschen mit geringem Einkommen, die wir schon seit mehreren Jahren ergänzend zu verschiedenen Beratungsangeboten und Hilfen in Weinheim anbieten", so die Geschäftsführerin des Caritasverbandes, Susanne Rohfleisch, im Pressegespräch. Wesentliche Gründe für die Schließung der Haushaltswarenabteilung sind die mangelnde Nachfrage und - damit verbunden - der zu geringe Kostendeckungsgrad.

Hinzu kommen Auflagen unter anderem in Sachen Brandschutz und Arbeitssicherheit, ergänzt Alexandra Riester. Diese würden größere Investitionen in das angemietete Gebäude erforderlich machen, was den jetzt abgeschlossenen Entscheidungsprozess beschleunigt habe. Außerdem konnte keine "weiße Ware", also kleinere oder größere Elektrogeräte, angeboten werden, so die Leiterin der Weinheimer Caritasstelle. Ein Fachmann hätte die Geräte vor der Weitergabe prüfen müssen, aus Haftungsgründen: "Und das ist teuer."

Die Kleiderkammer zieht nun in abgespeckter Form ins dritte Stockwerk des von der Bergstraße 73 nur einen Steinwurf entfernt liegenden Hauses der Caritas in die Paulstraße 2 um. Dort wird die Kleiderausgabe an die Wohnungslosenhilfe angegliedert, dementsprechend sollen künftig in erster Linie Wohnungslose Kleidungsstücke erhalten. Allerdings könne man die Abgabe von Kleidung "im großen Stil", etwa in Folge einer Wohnungsauflösung, aus Platzgründen nicht mehr so einfach annehmen, so Riester. Gefragt seien auch nicht Anzüge oder schicke Kleider, sondern Unter- und Bettwäsche, Handtücher, Hosen, wärmere Kleidung, Socken und Schlafsäcke. Keine Sorgen müssen sich die bisherigen Mitarbeiter machen. "Diejenigen, die im Rahmen der Förderprogramme für Langzeitarbeitslose im Sozialkaufhaus beschäftigt waren, arbeiten weiter vor Ort und helfen künftig im Tafel-Laden", erklärt Rohfleisch. Dadurch würden die circa 50 ehrenamtlichen Helfer entlastet.

Dem von Nazih Bazzi geleiteten Tafel-Laden, in dem täglich rund 90 Menschen einkaufen, droht auch auf längere Sicht keine Schließung. "Wir haben nicht vor, ihn aufzugeben", versichern Rohfleisch und Riester: "Obwohl auch dieser Teil des Hauses in die Jahre gekommen ist." Manfred Grau von der benachbarten katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu erinnert an die Anfänge des Tafel-Ladens, der zu Beginn in der Paulstraße angesiedelt war und von Ehrenamtlichen geführt wurde.

Zwei Dinge liegen Rohfleisch und Riester zum Schluss am Herzen. Zum einen suchen sie Fahrer, die den dazu erforderlichen Führerschein haben und einen Kleintransporter auch tatsächlich lenken können. "Zum anderen gilt es, allen Dank für die über Jahre hinweg gewährte Unterstützung zu sagen, die nicht selbstverständlich war."

Info: Kleiderspenden sind weiter nach Anmeldung unter der Telefonnummer 06201/99460 willkommen.