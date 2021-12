Von Julian Baum

Weinheim. Wenn man wissen möchte, wie Radio in der Zweiburgenstadt produziert wird, trennen zunächst eine schmale Holztreppe und ein Co-Working-Büro Frage und Antwort. Denn hauptsächlich findet die Arbeit im Büro der Jugendmedien statt. Hier, im Altbau in der Hauptstraße 128, empfängt Geschäftsführer Sven Holland und führt ins zweite Geschoss, in einen kleinen Raum, der sofort signalisiert: Tonstudio.

In diesem Jahr geht das Weinheimer Weihnachtsradio zum zweiten Mal auf Sendung. Erinnert man sich an das vergangene Jahr, an den Lockdown wegen der Corona-Pandemie, erschließt sich der ursprüngliche Sinn, mit dem das Radio ins Leben gerufen wurde: die dunkle Jahreszeit etwas versüßen, in der Hauptsache – aber nicht nur – für Senioren. Mit Musik aus den Vierzigern bis hin zu den Siebzigern und eigenen Sendungen.

Damals erreichte das Radio rund 4500 Zuhörer allein über das Internet, erzählt Holland. Zwar "reitet" das Radio auch auf der UKW-Welle 92,4 durch die Stadt, die Hörer über Funk ließen sich allerdings für das Team nicht messen, sagt er. Im laufenden Jahr haben schon in der dritten Spielwoche 2265 Hörer übers Netz eingeschaltet. Eine schöne Zahl, findet Holland.

Bis zum ersten Weihnachtsradio habe er "nichts mit Radio zu tun gehabt", zumindest was das "Machen" anging, so Holland. Eine Plattform im Netz vereint alle Funktionen, die für das Radiomachen nötig sind. Diese sei einfach, intuitiv und verlässlich zu bedienen, erklärt er. Was nicht bedeutet, dass es nicht viel (Fein-)Arbeit ist. Musik etwa gilt es mit "Tags" zu versehen, Etiketten die Jahrgang oder Stil beschreiben. Diese Lieder werden Blöcken zugeordnet, die dann in den Sendeplan eingefügt werden – bei mehr Liedern als vorhandener Zeit entscheidet der Zufallsgenerator, was gespielt wird.

Faktisch passiert das immer, die Bibliothek umfasst mehrere Tausend Songs. Drei bis vier Stunden braucht es allein täglich, Sendungen und Musik auf der Radioplattform in die Sende-Liste einzustellen, erklärt Holland. Natürlich ist darin die Zeit enthalten, um Musik und Sendungen auf einen ähnlichen Pegel abzustimmen. "Theoretisch können wir auch direkt ins System einsprechen", fährt er fort. On-Air-Sendungen haben sie indes nicht, nur Liveschalten, etwa aus Gottesdiensten und Konzerten. Abgesehen von diesen wenigen Ausnahmen findet die meiste Arbeit im Tonstudio statt. Das Gefühl in dem kleinen Studio – gerade für Interviewpartner – sei schon besonderes, so Holland. Inzwischen könne er Fragen ablesen und dabei so klingen, als ob er frei redete. Interviewpartner könnten sich im Vorfeld ebenfalls vorbereiten. "Es sind ja keine Medienprofis", so Holland. Fragen verschicke er vorab, die Gäste könnten Stichpunkte mitbringen. Vorgeschriebene Texte ablesen, das sei aber ein No-Go.

Wie kommt das Radio auf UKW? Die Funktion wurde praktisch "outgesourct", an die Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Ein Rechner empfängt dort das Webradio, auf dem Weg zur Antenne wird das Signal in Wellen umgewandelt – und vom Dach aus gesendet. Viel Bandbreite zieht das Radio nicht, nur wenige Kilobyte. Als "Back-up" gibt es zusätzlich einen Hotspot. Dass das Weihnachtsradio von einem öffentlichen Gebäude senden kann, ermöglichten die Stadt und das Hausmeisterteam der DBS. "Die positive Rückmeldung kam recht schnell", so Holland. Im Viertelstundentakt überprüft er, ob das Radio läuft. Mal schaltet er es im Büro ein, mal greift er mit seinem Handy über einen Teamviewer auf den Rechner zu. Bisher habe es aber noch keine unfreiwilligen Sendepausen gegeben. "Ich bin stolz darauf, was wir in diesem Jahr an Beiträgen haben", sagt er. 80 eigene Sendungen gehen seit dem 1. Dezember noch bis zum 1. Januar an den Start, nachzuhören auch in der Web-Audiothek. In diesem Jahr hatte Holland fünf Mitarbeiter in Redaktion, Moderation und Schnitt. Vor allem die Koordination sei eine Herausforderung, bestätigt er. Das Schaffen der Mitarbeiter muss unter einen Hut gebracht, die Gäste interviewt werden.

Die fünf Wochen Spielzeit kosten rund 30.000 Euro, verrät Holland. Personalkosten und (Eigen-)Werbung sind dabei die größten Posten. Einen großzügigen Zuschuss von 15.000 Euro steuerte die Alwine-Stiftung bei, der Rest wurde über weitere Spenden finanziert. Werbeblöcke gibt es keine, aber ein "Sendungssponsorring": Firmen aus der Stadt können sich als Präsentatoren namentlich nennen lassen. Eine Firma und eine Senioreneinrichtung haben in diesem Jahr diese Möglichkeit wahrgenommen.

Sven Holland hat während der Radiozeit Zehn- bis Elf-Stunden-Tage, sieben bis acht Stunden davon verwendet er allein fürs Radio. Die Mitarbeiter sind projektbezogen eingebunden, gehen einer Hauptbeschäftigung nach oder zur Schule. Im Schnitt kommen alle gemeinsam auf 15 bis 20 Produktionsstunden am Tag. Rein ehrenamtlich lässt sich das Projekt also nicht fortführen, so Holland. Und doch verfolgt man – nicht nur mit dem Radio – den Anspruch des "Eventcharakters": "Wir möchten mit professioneller Technik einmalige Erlebnisse schaffen."

Info: Das laufende Programm und bereits versendete Beiträge kann man sich online anhören. Für Gläubige interessant: An Heiligabend wird von 17 bis 18 Uhr der Weihnachtsgottesdienst aus der Peterskirche übertragen.