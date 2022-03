Von Philipp Weber

Weinheim. Es war um das Jahr 2000, und der Klimawandel war noch nicht in aller Munde. Doch Professor Cassian Schmidt, Leiter des Weinheimer Schau- und Sichtungsgartens Hermannshof, und sein Team machten sich auf den Weg. Sie begannen mit der Anpflanzung von Arten, die mehr Stress-Resistenz aufweisen als übliche Staudenkombinationen. Inzwischen ist rund ein Drittel der Fläche der Gartenlandschaft inmitten der Stadt mit derartigen Spezies besiedelt. Das zahlt sich aus, gerade wenn es im Frühjahr und im Sommer wieder mal trocken ist.

> Die aktuelle Trockenheit: So richtig geregnet hat es zuletzt am Dienstag letzter Woche. "Versprochen waren 20 Liter pro Quadratmeter, tatsächlich sind es aber nur neun Liter pro Quadratmeter geworden. Das war ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, dass derzeit bei extrem trockener Luft und Wind drei bis fünf Liter pro Tag und Quadratmeter auf gemulchtem Boden verdunsten", erklärt Schmidt. Für die Stauden- und Zwiebelgewächse im Hermannshof sei so ein Regenguss im Frühjahr aber dennoch eine Entlastung. Viele dieser Pflanzen stammten ursprünglich aus Steppengebieten, in denen im Frühjahr reichlich Schnee schmilzt, der den Boden intensiv durchfeuchtet und dann alles grünen und blühen lässt.

Für die Natur insgesamt bringe ein bisschen Regen aber wenig, sagt Schmidt. Gerade nördlich der Alpen manifestiere sich der Klimawandel nicht nur in Hitze-Sommern, wie man sie von 2018 bis 2020 erlebte; auch die Frühjahre seien oft arm an Niederschlägen, was vielen Pflanzen spätestens dann zu schaffen macht, wenn sie nicht richtig austreiben können. Über die Jahre hinweg entwickle sich ein Wasserdefizit, das auch vereinzelte nasse Sommer wie im letzten Jahr und eher trübe Wintermonate wie zuletzt nicht wettmachen.

> Wie der Hermannshof gegensteuert: Ziel der Profigärtner ist es, nur so viel zu gießen wie nötig. Denn auch im Hermannshof wird vorwiegend Trinkwasser verwendet. Ein Schwungrad, an dem jeder Gärtner drehen kann, ist die Auswahl der Pflanzen. "Es ist zumeist eine Mischung aus heimischen Arten und Pflanzen aus trockeneren Gebieten in Osteuropa, die mit extremen Wetterbedingungen besser zurechtkommen", erklärt Schmidt die Kriterien. Dabei komme es auf die Beschaffenheit des jeweiligen Gartens, aber auch sehr stark auf die Zusammensetzung der Pflanzenkombination an.

Die Langzeittests, die sich über mehrere Jahre hinziehen, nehmen Schmidt und seine Kollegen vor Ort vor. Es besteht aber auch ein reger Datenaustausch mit anderen Lehr- und Versuchsanstalten. Den Erfolg können geschulte Beobachter im Sommer bewundern: Wenn Flächen mit herkömmlichem Rasen vergilben, grünen Steppensalbei, Katzenminze und Schafgarbe. Dasselbe gilt für Präriegräser wie die Rutenhirse. Die Gräser bestehen übrigens oft zu zwei Dritteln aus Wurzelwerk, das 60 bis 70 Zentimeter tief in den Boden ragt. Auch heimische Pflanzen von mageren Standorten wie Federgras, Graslilie, Steppen-Wolfsmilch und Berg-Klee bekommen im Hermannshof eine Chance und nutzen diese.

> Wo Bürger aktiv werden können: Schmidt rät jedem, zunächst den Rat von Fachleuten einzuholen. Informationen gibt es in seinem eigenen Haus, für die Beschaffung von Pflanzmischungen empfiehlt er gut sortierte Staudengärtnereien. "Dort bekommen Grundstücksbesitzer speziell für trockene Standorte konzipierte und getestete Staudenmischungen, die von vorne herein Ressourcen sparen", erklärt Schmidt. Ein niederschwelliges Angebot hat die Stadt in Zusammenarbeit mit einer Weinheimer Landschaftsarchitektin und den örtlichen Gartenmärkten entwickelt: Die "Weinheimer Kiste" soll Interesse an einer schonenden Bepflanzung von Gartengrundstücken und Vorgärten wecken und zum Verzicht auf Schottergärten animieren.

> Das Wirken des Hermannshofs in der Region: "Wir haben Konzepte für die Bepflanzung von Verkehrsinseln, Kreisverkehren und Fahrbahnteilern entwickelt", zeigt sich Schmidt selbstbewusst. Diese kämen entlang der Bergstraße und bis in die Vorderpfalz hinein zur Anwendung: "Die Rhein-Neckar-Region ist bei diesem Thema schon sehr weit." Weitere Impulse erhoffe man sich von der Bundesgartenschau in Mannheim. Ganz vorne dabei ist die Region indes auch in puncto Klimawandel, so Schmidt: Während sich entlang der Bergstraße noch etwas mehr Niederschlag anstaut, weist Mannheim längst mediterran niedrige Niederschlagswerte auf. Das Grün an den Straßen und in den Parks anzupassen an die veränderten Verhältnisse, sei kein Ding der Unmöglichkeit: "Man muss sich aber auf den Weg machen."

> Gegossen wird trotzdem: "Dieses Jahr haben wir bisher lediglich den Mammutbaum wässern müssen", so Schmidt. Im Sommer muss der Leiter des Hermannshofs aber insbesondere dort gießen lassen, wo wenig Feuchtigkeit hinkommt: unter den Gehölzen. "Wir nutzen Tröpfchenbewässerung, deren Menge wir per Computer einstellen", erläutert er. Die Abgabe des Wassers erfolge in der Nähe der Wurzeln, und zwar in den etwas kühleren Nachtstunden.

Dies spare erhebliche Mengen an Wasser. Denn so ein Baum braucht immer noch 200 bis 300 Liter Wasser, wenn eine Sommerwoche entsprechend heiß ist. Einfach gar nicht gießen, ist keine Lösung: "Bäume entfalten ihre positiven Auswirkungen aufs Stadtklima eigentlich nur bei voller Belaubung."