Rektorin Katja Hoger und Andreas Haller vom städtischen Amt für Bildung und Sport erklärten an der Waldschule, wie der Unterricht in Pandemiephase II abläuft. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. "Dass wir bald alle wieder gemeinsam da sind, ist toll", kommt es aus ehrlichem Herzen und Schülermund. Vom übernächsten Montag, 29. Juni, an findet in den Grundschulen wieder durchgehender Präsenzunterricht in konstanten Gruppen statt. Frohlocken dürfen auch die Eltern. Von diesem Zeitpunkt an gibt es an allen Weinheimer Grundschulen auch wieder das Angebot der Grundschulbetreuung. Gleichzeitig entfallen die bisherige Notbetreuung und deren Gebühr. Die Grundschulbetreuung wiederum findet unter "Pandemiebedingungen" statt, richtet sich also an der "Corona-Verordnung Schule" vom 16. Juni 2020 aus.

Rektorin Katja Hoger und Andreas Haller vom städtischen Amt für Bildung und Sport stellten die Einzelheiten des schulischen "Re-Starts" im Pressegespräch vor. Aufgrund personeller und räumlicher Gegebenheiten ergeben sich gegenüber dem "Normalbetrieb" Einschränkungen. Konkret ist dies unter anderem der Tatsache geschuldet, dass nicht alle Pädagogen zur Verfügung stehen, etwa wegen Schwangerschaften oder Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe.

Haller nannte die Regelungen, die bis zu den in knapp sieben Wochen beginnenden Sommerferien gelten: So soll die Zusammensetzung der Gruppen möglichst konstant gehalten werden. Bei der Betreuung sollen die Klassenstufen möglichst nicht gemixt werden. "Vor Unterrichtsbeginn kann deshalb keine Betreuung angeboten werden", bedauert er. Darüber hinaus kommen die Schüler zeitversetzt in die Schule, die Schulleitung legt die Unterrichtszeiten fest. "Nur so kann gewährleistet werden, dass sich die Gruppen nicht vermischen", so Haller. Nach Unterrichtsende wird bis 14 Uhr die Grundschulbetreuung angeboten, dies gilt für alle Grundschulen.

In der Regel bleiben die Schüler dabei in den Klassenzimmern. Ein Betreuungsangebot über 14 Uhr hinaus ist wegen der Personalsituation nicht durchgängig gewährleistet, da auch hier einzelne Klassenstufen nicht durchmischt werden sollen. Die Betreuung nach 14 Uhr findet daher in einem rollierenden System statt: Schüler der Klassenstufen 1 und 3 werden montags und dienstags, Schüler der Klassenstufen 2 und 4 mittwochs und donnerstags – je nach der an der jeweiligen Schule angebotenen Betreuungszeit – bis längstens 17 Uhr versorgt. Freitags ist um 14 Uhr Schluss, für alle.

Schüler sind nicht verpflichtet, in Präsenzunterricht zu kommen

Wegen der räumlichen Situation an den Schulen wird für Schüler, die bis 14 Uhr an der Betreuung teilnehmen, kein Mittagessen angeboten. Haller bittet die Eltern der Betroffenen, ihren Kindern ein zweites Frühstück mitzugeben, das im Klassenzimmer verzehrt wird. Schüler, die über 14 Uhr hinaus bleiben, erhalten an den genannten beiden Tagen ein warmes Mittagessen.

Für alle genannten Betreuungsangebote ist für den Juli die volle Betreuungsgebühr fällig. Eine Essensgebühr wird nur für die Kinder erhoben, die über 14 Uhr hinaus in der Betreuung sind. Die Eltern müssen dann eine monatliche Gebühr in Höhe von 24 Euro zahlen. Sollten Eltern ihre Kinder im Juli nicht in die Grundschulbetreuung bringen, besteht für sie die Möglichkeit, die Betreuung für diesen Monat auszusetzen. Demnach sind auch keine Gebühren zu entrichten. Haller: "Die weitere Betreuung ab September ist von dieser außerordentlichen Regelung nicht betroffen."

Eltern sollten bis spätestens Dienstag, 23. Juni, per E-Mail an grundschulbetreuung@weinheim.de mitteilen, ob sie ihr Kind für Juli abmelden wollen. Allerdings, so Hallers Einschränkung: Die Stadt behalte sich vor, diese Regelungen zu ändern, wenn dies aufgrund neuer Bestimmungen des Landes oder der Personalsituation in der Grundschulbetreuung erforderlich wird. Eltern, deren Kinder einen Schülerhort besuchen, werden über die dort geltenden Regelungen gesondert informiert.

Details zum schulischen Konzept nannte Rektorin Katja Hoger. "Wir orientieren uns am pädagogisch Möglichen und an täglich vier Zeitstunden einschließlich Pausen." Es würden auch nicht alle Fächer unterrichtet: "Kein Sport, keine Musik in Form von gemeinsamem Singen und auch keine Religion." Dies sei zum Teil ebenfalls der Vorgabe geschuldet, laut der die Klassen nicht durchmischt werden sollen. Diese Stunden werden auf Deutsch, Mathe und Sachunterricht umgelegt. Der "Bewegungspause" kommt eine wichtige Bedeutung zu, "weil der Sportunterricht entfällt".

"Alle Lehrer sind sich bewusst, was die Familien und deren Umfeld in den vergangenen Monaten leisten mussten", sagt Hoger. Auch wenn nach dem 29. Juni vieles anders bleibt als gewohnt, seien Lehrer wie Schüler froh, dass es "wieder los- und weitergeht". Ein Lob hat sie dabei auch für die Schüler parat, die alle Regeln "bravourös" befolgen und umsetzen: vom Händewaschen und Desinfizieren über das Tragen von Masken bis hin zur Einhaltung der Abstandsregeln.

Bei Letzteren gibt es vom 29. Juni an übrigens eine Erleichterung: "Die 1,50 Meter-Abstandsregel sowohl der Kinder untereinander als auch gegenüber ihren Lehrern entfällt." Kinder in der Grundschule auf Abstand zu halten, sei ohnedies "unnatürlich", findet Hoger.

Nach wir vor gilt die Regelung, dass Schüler nicht zur Schule kommen brauchen, wenn ihre Eltern dies aus Angst vor Ansteckung nicht erlauben. "Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt", so Hoger. Ein ärztliches Attest wird nicht benötigt, ein formloses Informationsschreiben der Eltern an die Schulleitung reicht aus.

In der Zweiburgenstadt besuchen aktuell 1605 Schüler eine der Grundschulen. Im Schülerhort befinden sich 142 Kinder.