Von Günther Grosch

Weinheim. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 27.000 Rotarier, die sich auf der Internationalen Convention in Hamburg trafen. Die in diesem Jahr für Anfang Juni in Honolulu geplante Zusammenkunft von Zehntausenden Rotariern aus allen Teilen der Welt dagegen findet wegen des grassierenden Coronavirus ebenso wenig statt, wie die Zahl der abgesagten rotarischen Treffen auf örtlicher Ebene kaum mehr zu erfassen ist. Viel zu groß wäre die Gefahr, sich bei anderen Freunden mit dem Covid-19-Virus anzustecken.

So wichtig die rotarische Arbeit mit ihren Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowie die regelmäßigen Zusammenkünfte auch bleiben: "Nicht zuletzt unserer Altersstruktur wegen sollte niemand den Corona-Virus mit nach Hause nehmen", sind sich auch die Weinheimer Rotarier mit ihren 75 Mitglieder und dem amtierenden Präsidenten Ditmar Flothmann einig.

In diesem Sinne feierte der Rotary Club Weinheim (RCW) kürzlich ein historisches Ereignis: Das erste E-Meeting in der 47-jährigen Geschichte des Serviceclubs. Internetbeauftragter Nico Steffen Beck hatte die erforderlichen elektronischen Vorarbeiten getätigt. RCW-Mitglied Günther Hahne als ehrenamtlich tätiger "Senior Experte" der deutschen SES-Wirtschafts-Stiftung für internationale Zusammenarbeit und erst wenige Tage zuvor von einem Einsatz aus Paraguays Hauptstadt Asuncion zurückgekehrt, berichtete vom heimischen Arbeitszimmer ("Home-Office") aus von seinen Erfahrungen, Eindrücken und Erlebnissen in Südamerika.

Die ersten Erfahrungen mit dem "Home-Meeting" wiederum sind schnell zusammengefasst. 30 Rotarier loggten sich bei der Premiere mit Hilfe der "GoToMeeting-App" von zuhause aus über ihre PCs, Smartphones oder Tablets in die Online-Konferenz ein. Während einige dabei anfänglich noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten ("Ich kann Dich hören, aber ich habe kein Bild"), standen bei anderen bereits ein Gläschen Wein, ein Bier und Knabberzeug neben dem Bildschirm.

Obwohl neben dem gemeinsamen Abendessen vor allem das "persönliche und gesellige Nebeneinander" vermisst wurde, bringt – so die allgemeine Erkenntnis – ein E-Meeting aber auch seine Vorteile mit sich. Es ist keine "Ausgehkleidung" notwendig, auch die allwöchentliche abendliche Fahrt zum Clublokal, der "Krone" in Großsachsen, entfällt. Dass man die Gastronomie nicht mehr unterstützen kann, kam als Negativpunkt ins Protokoll.

Dass die derzeitige Situation dazu einlädt, sich über das Tagesgeschehen auszutauschen, zeigte auch das jüngste Rotary-Meeting. Hier berichtete der Geschäftsführer der BG-Unfallkliniken Ludwigshafen und Tübingen, Fabian Ritter, unter anderem darüber, wie sich seine Häuser als "Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung" dem Coronavirus entgegenstemmen. So übernehmen die BG-Kliniken vermehrt Trauma-Patienten und Verletzte, um in anderen Krankenhäusern Platz für Coronapatienten zu schaffen. Darüber hinaus werden OP-Säle mit Beatmungsmöglichkeiten bei der BG geschlossen, wodurch sich die Zahl der Intensivbetten in Ludwigshafen in einem möglichen "worst case" (dem schlimmsten aller anzunehmenden Szenarien) von 304 auf bis zu 554 Betten erhöht.

"Wir sehen, dass technische Barrieren schnell fallen, wenn ein Interesse an deren Überwindung vorhanden ist", lobt Nico Steffen Beck, der dieser Tage erstmals Vater geworden ist. "Auf der anderen Seite zeigt sich, dass auch der beste Video-Chat ein persönliches Treffen nicht ersetzen kann", so Vortragswart Rüdiger Fischer.

Gleichzeitig ist zu erleben, dass ein elektronisches Medium Nähe und Freundschaft fördern und den sozialen Rahmen erweitern kann, so das Fazit der ersten "Bildschirm-Kaminabende light" mit Mark Maloney. Der amtierende Rotary- Weltpräsident aus den USA hatte kürzlich ebenfalls in einer Websession mit rund 400 Mitgliedern der internationalen Rotary-Familie aus seinem Wohnzimmer in Decatur, Alabama, aus dem Nähkästchen geplaudert. Er bedauert, im Juni niemanden aus den Reihen der mehr als 1,21 Millionen Mitglieder zählenden Rotarier persönlich auf Hawaii begrüßen zu können.

Viel wichtiger war es für Maloney aber, die aktuellen Entwicklungen nicht als Tiefpunkt zu werten. Die Empfehlung des RC-Weltpräsidenten: wertzuschätzen, was sich aus der aktuellen Situation heraus entwickelt. "Connection is the essence of Rotary", so Maloney ("Verbindung/Verbundenheit macht die Essenz von Rotary aus"). Dies könne man jetzt mehr als sonst beobachten und fühlen. Darüber hinaus entstehe durch jede Sitzung eine wichtige Verbindung jedes Einzelnen mit den anderen zuschauenden Mitgliedern der rotarischen Familie.

"Let’s make lemonade out of the lemons we got" (frei übersetzt: "Lasst uns das Beste draus machen"), so Maloneys Ansporn an alle Clubs, die Chance zur Transformation zu nutzen – und gab gleichzeitig zu, dass auch er selbst erst seit kurzem zum "Whats-Apper" geworden ist.