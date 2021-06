Weinheim/Ladenburg. (web) Der erste Abend ist ausverkauft. Wenn DJ David Puentez und eine Mannheimer Lifestyle-Marke am Donnerstag, 29. Juli, ihre "All White"-Party geben, kommen 500 Picknicker an den Waidsee. Es ist ein erster Erfolg für die Hirschberger Veranstaltungsagentur Demi-Promotion, die in diesem Sommer auf das Corona-konforme Konzept "Beat and Eat" setzt. In dessen Zuge wird je ein verlängertes Picknickwochenende im Schlosspark (22. bis 25. Juli) und am Waidsee (29. Juli bis 1. August) angeboten. Vom 19. August an geht es auf der Ladenburger Festwiese weiter.

"Der Vorverkauf läuft gut, aber er ist nicht zu vergleichen mit den Großkonzerten aus der Vor-Corona-Zeit", erklärt Demi-Macher Daniel Gerngroß auf RNZ-Anfrage. Die Menschen verhielten sich vorsichtig: "Aber je mehr die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in den Köpfen ankommen, desto besser läuft es. Die Leute fassen Mut, viele sehnen sich nach Veranstaltungen." Neben dem Picknick mit DJ Puentez steht ein weiterer Abend kurz vor dem Ausverkauf – wenn es denn beim Maximum von 500 Zuschauern auf einmal bleibt. Weitere Lockerungen seien nicht ausgeschlossen, so Gerngroß. Aber derzeit sind alle Veranstaltungen auf 500 Besucher ausgelegt.

Das Konzept sieht vor, dass nur vollständig Geimpfte, nachweislich Genesene und Getestete auf die Festgelände kommen. Wenn es an den Einlass geht, sind die Daten der Besucher längst erfasst: Der Ticketverkauf läuft über eine zentrale Webseite, auf der Interessierte entsprechende Instruktionen erhalten. Essen und Trinken finden Paare und Gruppen dann in "Beat-Boxen". Getränke kann man per App nachordern, Bedienungen bringen sie dann an den Platz.

Letzteres ist eine Bedingung dafür, dass die Veranstaltungen überhaupt stattfinden. Getränkestände sind de facto ausgeschlossen, da das Abstandsgebot dort rasch zur Makulatur wird.

Von den Interpreten ist bislang keiner abgesprungen. "Die Künstler freuen sich auf das Publikum und die drei idyllischen Festplätze." Demi habe darauf geachtet, dass für jeden etwas dabei ist, so Gerngroß. Das Angebot reicht von Hip-Hop und Elektromusik über Kabarett und Comedy bis hin zu Rockmusik und Oktoberfeststimmung. Auch lokale Größen wie Markus Weber oder die Freddy-Wonder-Combo sind dabei.

Info: www.beatandeat.net