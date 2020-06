Von Philipp Weber

Weinheim. Die Coronakrise hat die Hotelbranche heftig gebeutelt, und das Licht am Ende des Tunnels leuchtet eher schwach – wenn überhaupt. Dennoch wollen sich die Hoteliers der Region nicht kampflos aufgeben, und so ist es kein Wunder, dass Branchenvertreter wie Melanie von Görtz derzeit kaum wissen, wo ihnen der Kopf steht. Auch in Weinheim ist die Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg gefragt.

Hier dreht es sich bekanntlich auch um – mögliche – neue Standorte für Kettenhotels, von denen sich die eingesessenen Hotelunternehmer bedroht fühlen.

Melanie von Görtz. Archivfoto: Welker

"Die Not ist groß", geht von Görtz im RNZ-Gespräch zunächst auf die allgemeine Situation des Gastgewerbes ein. Die Coronapandemie habe zu erheblichen Einbrüchen geführt, speziell in der Hotellerie. "Allein im April hat es in Heidelberg und Mannheim einen rund 90-prozentigen Rückgang gegeben", so von Görtz: "Viele Buchungen sind nach wie vor storniert." Sie geht folglich nicht davon aus, dass sich die Zahlen zügig verändern. "Es wird derzeit davon ausgegangen, dass es eineinhalb bis fünf Jahre dauert, bis wir wieder auf dem Stand von 2019 sind."

Gerade die kommenden Monate könnten hart werden – besonders für Hotels, die in erster Linie Geschäftsreisende beherbergen: "Viele Firmen bleiben bis zum Ende des Jahres bei Homeoffice-Regelungen." Dementsprechend sei auch der Konferenz-Betrieb zurückgegangen, zumindest was Präsenzpflichten vor Ort betrifft. Heißt: Statt sich irgendwo zu treffen – etwa in einem Hotel – setzen die Unternehmen auf Online-Treffen. Nicht zuletzt Grünenpolitiker äußern in Stellungnahmen die Vermutung, dass dies keine Notlösung bleibt, sondern zur dauerhaften Alternative für oftmals umweltbelastende Konferenz-Reisen wird.

Aus Sicht der Hoteliers kommt speziell in Heidelberg, wo die örtliche Dehoga-Vertretung sitzt, eine weitere Erschwernis hinzu: "Hier sind die Hotelkapazitäten zuletzt massiv ausgebaut worden", so die Branchenvertreterin. Inzwischen liege dort ein Gutachten vor, laut dem das Angebot den Bedarf überschreitet.

Doch was hat all das mit Weinheim und dem Drei-Glocken-Areal zu tun? "Normalerweise mischen wir uns in solche Kämpfe nicht ein", stellt von Görtz klar. Der Dehoga vertrete eingesessene Hoteliers genauso wie neue Anbieter. "Für das Drei-Glocken-Areal liegt ja schon ein Bebauungsplan vor, der einen Hotelbetrieb prinzipiell zulässt", weiß sie. Dass dieser nun zum Tragen kommen soll, ist seit Christi Himmelfahrt ein großes Thema in der Stadt. Das kann man angesichts der vielfältigen Pläne für das Gesamtareal "Drei Glocken" bedauern – ein Wunder ist es indes nicht.

Klar Stellung bezogen hatte die Heidelberger Dehoga-Vertretung indes zu dem Hotelkonzept an der Mannheimer Straße, über das der Gemeinderat im Dezember zu entscheiden hatte. Der Unterschied zu den Plänen für das Drei-Glocken-Gelände bestehe darin, dass die Stadt Weinheim den Hotelstandort an der Mannheimer Straße forciert habe, erklärt von Görtz. Und da es sich damit um eine politische Entscheidung handelte, habe sich der Verband entsprechend eingebracht.

Eine Dehoga-Kampagne zuungunsten eines neuen Hotelstandorts – so lautete Ende 2019 ein Vorwurf aus den Fraktionen – sieht die Branchenvertreterin aber bis heute nicht. Sie könne einfach nicht erkennen, woher die Gäste für ein oder sogar zwei neue Kettenhotels in Bahnhofsnähe kommen sollen, sagt sie. Jedenfalls nicht, wenn die anderen Anbieter überleben sollen.