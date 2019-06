Von Peter Wiest

Weinheim. Wenn man eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, sollte man diese dort feiern, wo sie begonnen hat - oder zumindest in unmittelbarer Nähe. Getreu dieser Maxime kehrte am Wochenende Klaus Gassmann mit seiner "Sweet Soul Music Revue" zurück nach Weinheim zu einem außergewöhnlichen Konzert im Schlosshof, gut zehn Jahre, nachdem er mit Benny Schmidt und Thomas Rauch in einer Wohnung am Nächstenbacher Weg im Norden der Zweiburgenstadt zusammengesessen hatte und dabei die Idee zur Show entstanden war.

Stimmliche Brillanz und Bühnen-Charisma

Es war eine triumphale Rückkehr, der auch der kurz vor Konzertbeginn einsetzende Regen an diesem Sommerabend nichts anhaben konnte - nach mittlerweile über 400 umjubelten Auftritten in ganz Europa. Ob der Jubel bei diesen in den vergangenen zehn Jahren je größer war als am Samstag in der Geburtsstadt der Revue, mag dahingestellt bleiben. So oder so war es ein mehr als würdiger Jubiläumsabend mit 16 wundervollen Soulisten, der nahe legte, dass die Revue mit Sicherheit auch in Zukunft ihren Erfolgsweg weitergehen wird.

Dass das Ganze weit mehr ist als "nur" ein imposanter Parforce- oder Husarenritt und Querschnitt durch die Soulmusik der 60er und 70er Jahre, wurde dabei einmal mehr schnell klar. Denn selbst wenn die älteren und ganz alten Stücke im Mittelpunkt stehen: Einer wie Klaus Gassmann lässt es sich nicht nehmen, auch mal den einen oder anderen "moderneren" Soul-Song ins Programm zu integrieren.

"Valerie" von Amy Winehouse etwa - beinahe authentisch dargeboten vom Noreda Graves. Das passt - und zeigt zudem, dass Soul-Musik sozusagen nicht nur niemals gestorben ist, sondern auch hier und heute immer wieder neu geboren wird und weiterlebt. Trotzdem sind es selbstverständlich die alten Knüller und Knaller, die das Publikum trotz Regencape aufspringen, den Schirm weglegen und lostanzen lassen.

Das beginnt schon mit der "Sweet Soul Music"; das geht weiter über Wilson Picketts "Mustang Sally" und "Get ready" von den Temptations, und geht hin bis zu Sam & Daves "Hold on I’m coming" oder Gladys Knights "Midnight Train to Georgia". Still sitzen und einfach nur zuhören ist nun mal nicht bei dieser Show - wie auch Klaus Gassmann immer wieder betont, wenn er dem Publikum zusätzlich verbal einheizt. Dafür ist hier einfach zu viel Dampf drin, der von der Bühne nicht nur hörbar, sondern sogar auch sichtbar aufsteigt, wo sich exzellente Musiker gegenseitig die Bälle zuwerfen und das Ganze immer wieder auf eine brodelnde und köchelnde Basis stellen.

Auf der demonstrieren dann ein ums andere Mal die insgesamt sechs Sängerinnen und Sänger ihre stimmliche Brillanz ebenso wie ihr Bühnen-Charisma, das von jedem und jeder einzelnen von ihnen ausgeht und das Publikum immer wieder fasziniert.

Herausragend dabei ist in der ersten Konzerthälfte Jimmy James‘ Gänsehaut erzeugende Version von James Browns "Man’s World", ebenso wie die beiden Aretha Franklin-Songs "Respect" und "I never loved a man" von Darnita Rogers, die zusammen mit der ihr stimmlich nicht nachstehenden Noreda Graves im Übrigen auch bei der Premiere von Klaus Gassmanns neuem Aretha-Franklin-Musical am 16. August und damit exakt am ersten Todestag der Soul-Ikone im Mannheimer Rosengarten auf der Bühne stehen wird.

Im zweiten Set gibt es dann spätestens bei Derrick Alexanders "Superstition"-Version des Stevie Wonder-Songs kein Halten mehr. Den meisten Applaus heimst allerdings dann die absolut unglaubliche Laeh Jones ein - nein, ausgerechnet nicht mit einem Soul-Song, sondern mit einem echten Blues.

Ihre Version von "I’d rather go blind" zeigt letztlich, wie seelenverwandt doch auch diese beiden Genres sind. Und sie gibt dem Gitarristen Christian Gasch Gelegenheit zu einem unter die Haut gehenden brillanten Solo, das selbst Joe Bonamassa zur Ehre gereicht hätte.

Der Klassiker "Papa was a Rolling Stone" rundet das Ganze schließlich ab - und leitet über zu einer Reihe von Zugaben, ohne die ein solcher Abend selbstverständlich nicht enden darf. Spätestens da gibt’s nur noch glückliche Gesichter zu sehen im Weinheimer Schlosshof.

Genau so und nicht anders hatte man sich dieses Jubiläum und den Abend schließlich vorgestellt. Wie hatte es doch Benny Schmidt in der ihm eigenen Art bereits vorher auf den Punkt gebracht? "Soul is nothing but a feeling" hatte er gesagt: Soul-Musik ist halt nicht mehr als ein Gefühl. Recht hat der Mann, in der Tat. Aber was für eines!