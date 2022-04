Weinheim. (cis) Gute Nachrichten für alle Liebhaber der Weinheim-Krimis von Silke Ziegler: Mit "Zerbrochene Träume" ist nach "Die Nacht der tausend Lichter" und "Stille Sünden" kürzlich der dritte Band mit Kommissarin Sina Engel erschienen. Einmal mehr ist sie auf Spurensuche in der Stadt, um einen Mord aufzuklären und das rätselhafte Verschwinden eines Teenagers zu lösen. Hängt beides miteinander zusammen? Und was hat es mit dem Angriff auf ihren Schwager auf sich? All das muss die Kriminalistin Stück für Stück entwirren. Und dann ist da noch das eigene Privatleben, das die Ermittlerin zu bewältigen hat. Ziegler führt ihre Leserinnen und Leser quer durch die Stadt, während die Kommissarin das Geschehen um Täter und Opfer mehr und mehr entschlüsselt. Für Silke Ziegler ist es das zwölfte Buch, das Dutzend ist also voll. Doch wie hat es mit dem neuesten Werk begonnen?

2020, sagt Silke Ziegler, habe sie mit dem Schreiben von "Zerbrochene Träume" angefangen. Mitten im ersten Lockdown. Ungeplant. Wenn die Autorin sich daran erinnert, klingt es fast wie eine praktische Lösung. Damals, sagt sie, sei alles "flach" gewesen. Keine Termine mit den Kindern, keine Sportveranstaltungen: "Alles ist weggefallen." Und sie hat auf einmal Zeit. "Ich saß zu Hause und habe gedacht, ich nutze diese Zeit." Ziegler lacht. Das macht sie oft. Und offensichtlich gern. Ganz im Gegensatz zu ihrer Kommissarin.

Auch in ihrem neuen Fall ist Sina Engel die Überlegende, diejenige, die sich sorgt – vor allem um ihre Familie; speziell um ihre Schwester. Deren Ehe rückt Ziegler im neuen Buch ganz bewusst in den Fokus. "Mir war von Anfang an wichtig, dass Sinas Schwager in den Mittelpunkt rückt, weil der einfach unsympathisch rüberkam in den ersten zwei Büchern." Viel ändert sich laut Ziegler an diesem Empfinden auch im dritten Band nicht: "Er bleibt unsympathisch. Aber es war mir wichtig, dem mehr Raum zu geben." Die Autorin bindet Liebe und Leiden der Engel-Schwester Natascha ein in eine Geschichte um Mord und Drogenmissbrauch. Sie streift dabei gesellschaftliche Tabuthemen wie die ungewollte Schwangerschaft und deren möglichen Abbruch.

Die Figuren in ihrem Buch: junge Menschen. Das, sagt Ziegler, war aber nicht ihr Ansatz. Vielmehr habe es sich ergeben. "Aber das macht es rund", ist sie überzeugt. Das Spiel mit den Milieus, den verschiedenen Ortsteilen – Zufall, sagt Ziegler. "Ich versuche, alles einzubeziehen, suche immer neue Orte, damit es nicht ständig an gleicher Stelle spielt. Auch alle bekannten und prägnanten Orte versuche ich einzubinden." Wichtig ist für sie die Authentizität der beschriebenen Orte ebenso wie die der dort angesiedelten Handlung. "Klar, die eine oder andere künstlerische Freiheit muss ich mir nehmen, aber ich würde sagen, zu 90 Prozent funktioniert das, was ich schreibe", sagt Ziegler über ihre Affinität zur reellen Darstellung. Dann lacht sie: "Ich teste es nicht aus, so ist es nicht." Verständlich für jemanden, der seine Figuren auch mal durch einen eingeschlagenen Schädel das Zeitliche segnen lässt.

Aber Recherche muss bei der Liebe zur Echtheit sein – dafür dient der Autorin der Sonntagsspaziergang. Das war bei "Zerbrochene Träume" nicht anders als bei seinen Vorgängern. Ungereimtheiten? Falsche Angaben? "Ich habe viele Weinheimer Leserinnen und Leser – das kann ich nicht bringen", kennt Ziegler mit sich kein Pardon. Und wenn die Recherche neue Erkenntnisse mit sich bringt? Dann wird angepasst. Das war auch im neuesten Werk der Fall. "Es spielen einige Szenen am Wachenberg, da war ich jetzt nicht so firm." Der Abgleich zwischen Idee und Blick vor Ort zeigt: Es funktioniert nicht. "Das musste ich dann etwas abändern im Nachhinein."

Eine Konstante in den Weinheim-Krimis sind die wiederkehrenden Figuren. Allen voran Sina Engel. Deren Tochter ist mittlerweile etwas größer – und in ihrem Leben gibt es einen neuen Mann. Nur so viel sei verraten: Die Schatten des Erlebten, sie zeigen sich in den Ängsten und Unsicherheiten der sonst so toughen Ermittlerin. Die Figur der Kommissarin weiterzuentwickeln und zu begleiten auf einem längeren Stück des Weges, das weiß Silke Ziegler zu schätzen. Loslassen will sie sie vielleicht gerade deswegen noch nicht. "Der vierte Band ist demnächst fertig", sagt sie.

Worum es geht, verrät sie aber nicht. Nur so viel: Ein ganz anderes Thema sei es. Eine Veröffentlichung ist für Herbst 2023 angepeilt. Vorher kommt noch ein neuer Frankreich-Krimi auf den Markt. Erst danach werden die Menschen erfahren, wie es mit Sina Engel und allen anderen Protagonisten weitergeht. Vorfreude ist aber gleich doppelt angesagt, denn der vierte Teil wird nicht der letzte der Reihe sein. "Wenn es Band vier gibt, muss es Band fünf geben", macht die Autorin klar. Also ein kleiner Cliffhanger? "Nicht nur ein kleiner." Und dann lacht Silke Ziegler wieder.

Info: "Zerbrochene Träume" von Silke Ziegler ist als Taschenbuch im Grafit-Verlag erschienen und im Buchhandel zum Preis von 13 Euro zu haben.