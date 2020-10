Von Philipp Weber

Weinheim. Der Parkplatz ist jetzt wohlgeordnet, kostenlos ist er allerdings nicht mehr: Die Stadt verlangt seit Mitte September vier Euro pro Tag, wenn Pendler ihr Auto im Süden des Hauptbahnhofs abstellen. Gegen die Gebühr an sich habe sie nichts, beteuert eine Leserin, die sich kürzlich an die RNZ gewandt hat. Sie pendle seit Februar von Weinheim nach Frankfurt, wo sie arbeitet. "Über die Höhe der Gebühren lässt sich streiten", führt sie aus. Täglich vier Euro ergeben, hochgerechnet auf 21 Arbeitstage im Monat und weiter hochgerechnet auf zehneinhalb Monate im Jahr, knapp 880 Euro.

Was sie jedoch bemängele, sei die Art und Weise der Gebührenerhebung. So hätte sie nie damit gerechnet, dass der Automat am Parkplatz weder ihren eigens bereitgehaltenen 5-Euro-Schein noch ihre EC- oder gar Kreditkarte akzeptiert. Am ersten Tag nach dem Sommerurlaub habe sie gar kein Münzgeld dabeigehabt. "Warum auch? Selbst die Butterbrezel beim Bäcker zahle ich in der Zwischenzeit per Apple Pay oder per EC-Karte", schreibt sie.

Sie mailte die Stadt an, brachte ihr "Entsetzen" und ihre Verwunderung zum Ausdruck. Geantwortet habe niemand. Sie recherchierte weiter – und entdeckte die "Park and Ride"-Möglichkeit an der Kapellenstraße im Norden des Hauptbahnhofs. Und damit "ein überaus faires Angebot für Berufspendler" zu 16 Euro im Monat und 130 Euro im Jahr: "Klimafreundlich und erschwinglich eben".

Die Berechtigungsscheine für diesen Parkplatz gibt es im DB-Reisezentrum. Doch dort sagte man der Pendlerin, sie solle irgendwann wiederkommen: Seit dem 1. Oktober würden keine Berechtigungsscheine mehr verkauft. Die Stadt wolle ihr Parkkonzept anpassen und habe den Parkplatz gesperrt. Warum er dann immer noch genutzt wird? Diejenigen, deren Berechtigungsscheine noch gelten, dürften auch noch dort parken, hieß es. "Meine Verwunderung wird immer größer! Kommen hier nun auch gekennzeichnete Parkflächen für vier Euro am Tag und Parkscheinautomaten aus dem Mittelalter?", fragt sich die Leserin.

Die früher kostenfreien Plätze im Süden des Bahnhofs dienen nun Tagesparkern. Die Gebühr ist in Münzen zu entrichten. Foto: Kreutzer

Grundsätzlich seien die Tagesparkplätze südlich des Bahnhofs als Ergänzung zu Kurzzeitparkplätzen sowie Monats- und Jahresmietstellplätzen zu verstehen, so Stadtsprecher Roland Kern. "Es ist richtig, dass die Automaten mit Münzgeld betrieben werden", räumt er ein. Im Süden des Bahnhofs gelte die Tagesgebühr, weil die dortigen Stellplätze wechselnden Nutzern dienen sollen. Für Inhaber von Dauerkarten gebe es ja die Flächen an der Kapellenstraße. Das dortige Bezahlmodell mit Monats- und Jahreskarten werde auch nicht aufgelöst, widerspricht Kern den Eindrücken der Pendlerin: Von Januar 2021 an gebe es aber eine Gebührenerhöhung, sowohl für die Monats-, als auch für die Jahreskarten. Daher würden bis Jahresende nur noch Monatskarten verkauft. Jahreskarten gebe es erst wieder für das nächste Jahr.

Die Parkgebühren auf diesem Parkplatz seien seit rund zehn Jahren unverändert, holt Kern zu einer längeren Erklärung aus. Denn die Erhöhung ist happig: Künftig kosten die Tickets 36 Euro im Monat und 360 Euro im Jahr. Die Stadt stehe schon seit Längerem in Verhandlungen mit der mit der Bahn, um den Kunden des öffentlichen Nahverkehrs weitere Parkplätze im Umfeld von Hauptbahnhof und ZOB anbieten zu können, so Kern: So seien die Verhältnisse im Süden des Bahnhofs geordnet worden, wobei die Stadt unter anderem ein Grundstück erwarb. Während der Verhandlungen sei auch die Gebührenstruktur des Parkplatzes an der Kapellenstraße hinterfragt worden, da die Stellplätze zwar alle vermietet, aber oftmals nicht belegt seien. Offenbar nutzten viele Dauerkartenbesitzer die günstigen Plätze nur gelegentlich.

"Ziel ist, für alle das passende Angebot zu haben. Die neue Stellplatz- und Gebührenstruktur entspricht dem." Daher gebe es den Parkplatz an der Kapellenstraße weiter für Monats- und Jahreskartenbesitzer. Die Gebühren würden angepasst, "um zu gewährleisten, dass für diejenigen Monats- und Jahresparkplätze zur Verfügung stehen, die tatsächlich regelmäßig pendeln". Die Stadt habe den Gebührenvergleich mit Kommunen in ähnlicher Größe gezogen: "Es erfolgte eine Neufestlegung im mittleren Bereich."