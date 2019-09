Von Philipp Werber

Weinheim. Es zählt unbestritten zu Weinheims Traditionsgeschäften: das Reisebüro Ehret in der oberen Bahnhofstraße. Nicht wenige Bewohner von Bergstraße und Vorderem Odenwald haben die Räume und die Mitarbeiter in guter Erinnerung behalten. Zum Beispiel, weil sie hier den ersten "echten" Urlaub ihres Lebens gebucht haben - ganz alleine mit dem besten Kumpel oder der besten Freundin, ohne Eltern und Betreuer.

Doch in diesen Tagen bleibt den Mitarbeitern und zumindest einem Teil der Kundschaft wenig Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. "Wir sind sehr stark mit Thomas Cook beschäftigt", sagt Mitarbeiterin Sonja Diehl. Nach der Insolvenz des Reise-Giganten und dem drohenden Aus für seine deutschen Töchter muss sie viel telefonieren. Das Reisebüro kontaktiert von sich aus diejenigen Kunden, die sich für ein Angebot der betroffenen Firmen entschieden haben. "Wir haben heute Morgen geschaut, welche Kunden demnächst abreisen werden. Wir rufen die Leute jetzt an, informieren sie über die Situation und erklären ihnen, wie wir sie auf dem Laufenden halten", so Diehl.

Die meisten Kunden hätten entspannt auf den Anruf reagiert, so Diehl. Von der "Flug-Wut", die der Boulevard aktuell herbeischreiben will, ist in Weinheim und Umgebung offenbar wenig zu spüren gewesen. Zur Zahl der betroffenen Kunden möchte die Mitarbeiterin indes keine Angaben machen.

Mit der deutschen Thomas Cook - mit den Marken Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen - sind nach Unternehmensangaben derzeit 140.000 Gäste unterwegs. Doch für diejenigen, die im Moment Urlaub machen, ist das Reisebüro nicht zuständig: "Im Verlauf einer Reise ist es an der Reiseleitung vor Ort, Informationen zu kommunizieren", beschreibt Diehl die Regelungen.

Einige Kunden sind aber auch schon von sich aus auf das Reisebüro zugekommen: vor allem diejenigen, die mit der deutschen Ferienfluggesellschaft Condor verreisen wollen. Die Linie ist ebenfalls Teil von Thomas Cook. Ob der Bund mit Krediten einspringt, war am gestrigen Montag noch offen. Dass der britische Touri-Riese tatsächlich zusammenbricht, habe die Mitarbeiter dann doch überrascht, heißt im Reisebüro. Zwar habe Thomas Cook finanzielle Schwierigkeiten eingeräumt; der Anbieter habe seinen Kooperationspartnern gegenüber aber betont, neue Investoren aus China ins Boot holen zu wollen. Daraus ist offenbar nichts geworden. Gestern wurden die Reisebüros über die Insolvenz informiert. "Heute Morgen kam die E-Mail", sagte Diehl am gestrigen Montag.

Für das Weinheimer Reisebüro Ehret wird es indes auch ohne Thomas Cook weitergehen. Das Traditionsgeschäft arbeitet mit allen größeren Reiseanbietern zusammen.