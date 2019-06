Weinheim/Sinsheim. (web) Auch als Künstler hatte sich Fritz Allgeier bis zuletzt für seine Kirche eingesetzt. Ende März hielt der begeisterte Maler noch eine Finissage, um Spenden für die Renovierung der evangelischen Kirche in Sinsheim-Dühren zu sammeln. "Dass er schwer krank war, merkte man nicht", so sein langjähriger Weinheimer Weggefährte, Kollege und Alt-Dekan Hans-Walter Blöchle.

Seit dem vergangenen Wochenende lebt Fritz Allgeier nicht mehr. Er verstarb im Alter von 84 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit. Vielen Weinheimern wird er als langjähriger Pfarrer und engagierter Seelsorger in der Petrusgemeinde in Erinnerung bleiben, der heutigen Evangelischen Gemeinde an der Peterskirche. Hier wirkte Allgeier von 1987 bis 1998. Bevor er nach Weinheim kam, hatte er als Dekan den Kirchenbezirk "Pforzheim Land" geleitet. Er wechselte jedoch wieder ins Pfarramt zurück, um sich stärker um die Seelsorge kümmern zu können. Blöchle war damals Dekan des Kirchenbezirks "Ladenburg-Weinheim" und Pfarrer der Paulusgemeinde, die es unter diesem Namen nicht mehr gibt. "Es war ein brüderliches Verhältnis", so Blöchle. Allgeier sei ein Mensch gewesen, der Frohsinn und Umgänglichkeit ausstrahlte. Wie er selbst sei Allgeier ein eher volks-christlicher Theologe gewesen, "mit piätistischer Prägung", so Blöchle. "Wir stammen aus gläubigen Beamtenfamilien, sein Vater war Polizist in Bruchsal." Schon als Jugendlicher nahm sich Allgeier vor, Pfarrer zu werden. Ebenfalls früh entdeckt wurde seine künstlerische Begabung.

Als Konfirmanden einem befreundeten Pfarrer ein Abschiedsgeschenk bereiten wollten, habe sich Allgeier gern einspannen lassen, gibt Blöchle eine Episode wieder. Das Bild von der Dorfkirche des Kollegen hängt heute im Heimatmuseum Angelbachtal. Allgeier gehörte der wissenschaftlichen Kommission für theologische Prüfungen an. Hier setzte er sich oft für schwächere Prüflinge ein. Fritz Allgeier hinterlässt eine Frau, einen Sohn, der als Pfarrer in Appenweier wirkt, eine Tochter und drei Enkel. Die Beisetzung findet heute, 13 Uhr, auf dem Friedhof in Sinsheim-Dühren statt. Die Trauerfeier beginnt um 14 in der katholischen Kirche. Anstelle von Kränzen wird - im Sinne Allgeiers - um Spenden für die Renovierung der evangelischen Kirche gebeten.

> Spenden gehen an die Evangelische Kirchengemeinde Dühren; IBAN: DE 64672922000010003105.