Weinheim. (web) Sie werden keine Freunde mehr, die BI Gegenwind und Grünenlandtagsvize Uli Sckerl: "Der Entwurf einer Entscheidung der Unteren Naturschutzbehörde, keine Ausnahmegenehmigung für die Errichtung von wenigen Windrädern im Bereich des Landschaftsschutzgebietes Bergstraße-Nord auf Weinheimer Gemarkung zu erteilen, ist vom baden-württembergischen Umweltministerium bestätigt worden", stellt Sckerl fest. Allen Unkenrufen zum Trotz gebe es also keine (grüne) Einflussnahme "von oben": "Ich erwarte, dass die Initiative Gegenwind alle Vorwürfe und Unterstellungen, die insbesondere gegen meine Person erhoben wurden, schleunigst zurücknimmt."

Das Anhörungsverfahren vor dem Regierungspräsidium Karlsruhe sei notwendig gewesen, um den Interessen der Stadt Weinheim im Verfahren um die Genehmigung einer Konzentrationszone für Windkraftanlagen ausreichend Gehör zu verschaffen. Die Entscheidung der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises sei fachlich begründet und zu akzeptieren. Wissen müsse man aber, dass der Teilflächennutzungsplan für Windenergie damit nicht nur scheitert, sondern die Stadt künftig keinerlei Steuerungsmöglichkeiten hat, ob und wo Windenergieanlagen entstehen.

"Es gilt jetzt das Baugesetzbuch des Bundes, nach dem Windenergieanlagen im Außenbereich privilegiert sind", so Sckerl. Die Stadt sei auch als Genehmigungsbehörde aus dem Rennen. "Dafür trägt die Initiative die politische Verantwortung", so Sckerl. Die BI habe Windenergieanlagen verteufelt. "Wenn große Landschaften zur Braunkohlegewinnung untergepflügt werden, ist die Verteufelung einer Handvoll Windräder geradezu ein Witz", so der Grüne. Konstruktive Vorschläge seitens der BI habe er bis zuletzt vermisst.