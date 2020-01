Von Manfred Ofer

Weinheim. Shoppen mit guten Gewissen? Das ist sehr wohl möglich. Ein neuer Anreiz dafür wurde mit dem Projekt "Greenpay" geschaffen, das umweltbewusstes Einkaufen und Verhalten belohnt. Und wer hat’s erfunden? Neun Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, die damit beim Bundeswettbewerb "Young Economic Summit" (YES!) im vergangenen Jahr ganz oben auf dem Treppchen landeten.

Tim Sattler, Lea Stopka, beide 18, und Bruno Frey, 17, gehören zum "Greenpay"-Team des Gymnasiums, das im Bundesfinale des Schülerwettbewerbs "YES!" in Hamburg den ersten Platz belegt hat. Betreut wurden die Schüler bei ihrem Projekt von der Ökonomin Carina Fugger vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Den Anstoß lieferte der Lehrer Tobias Naber, der die Schüler seines Wirtschaftsleistungskurses dazu motiviert hat, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Im Mittelpunkt stehen wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen.

Von Druck und Strafen hält man bei "Greenpay" nichts

Die Teilnehmer sollen in Zusammenarbeit mit Forschern renommierter Institute Lösungen entwickeln, die regional bis global umsetzbar sind. In Zeiten des Klimawandels spielen auch Umweltthemen eine wichtige Rolle, und genau da haben die Weinheimer den kreativen Hebel angesetzt. Ihre Idee: "Greenpay". Dahinter verbirgt sich ein ökologisch basiertes Bonussystem, das sogenannte EcoPoints für nachhaltiges Kauf- und Konsumverhalten vergibt. Die gesammelten Punkte lassen sich in Prämien umtauschen. Klingt vielleicht einfach, doch wie beim berühmten Ei des Kolumbus zählt auch in diesem Fall allein, wer das Ganze ins Rollen gebracht hat. Schnell kamen die Schüler auf die Idee, bei der Umsetzung analoge und digitale Mittel zu nutzen.

Dazu führten sie während einer dreiwöchigen Testphase im August eine Sammelkarte ein, die man an den Kassen der teilnehmenden Geschäfte im Raum Weinheim bekam. Kunden konnten sich die Punkte aber auch bequem über die "Youmatter"-App sichern, die mit Unterstützung der Weinheimer Jugendmedien zu diesem Zweck entwickelt wurde. Nach dem Versuchsballon wurde sie wieder offline geschaltet. "Wir wollten einfach mehr Anreize für Haushalte schaffen, die etwas für den Umweltschutz tun wollen", verdeutlicht Tim. "Dabei ging es vor allem darum, Kunden für ihr Kaufverhalten zu belohnen."

Von Druck oder Bestrafung halten die drei angehenden Abiturienten nichts, wenn es um die Schaffung eines ökologischen Bewusstseins geht. Wichtig sei auch mehr Transparenz in den Regalen. "Über die App haben wir Anregungen und Informationen zur Verfügung gestellt, worauf man beim Kauf nachhaltiger Produkte achten sollte", erklärte Lea. "Viele wollen ja einen Beitrag zur Reduzierung von Kohlendioxid leisten", erklärte Bruno Frey: "Was ihnen jedoch fehlt, das sind Informationen über die Produkte."

Daran wollten er und seine Freunde etwas ändern, wenn auch in kleinen Schritten. "Man kann zum Beispiel darauf achten, ob es sich um regionale Produkte handelt, bei denen man nachvollziehen kann, woher sie stammen", sagte Bruno. Mit den EcoPoints wurden zum Beispiel Kunden belohnt, die ihre Taschen beim Einkauf mitbrachten und dabei möglichst auf Plastik verzichtet haben. Oder, wenn man im Café einen eigenen Becher dabei hatte.

Durch den Erfolg bei "YES!" bekam das "Greenpay"-Team die Gelegenheit, ein Wochenende nach Berlin zu fahren, wo der Austausch mit Experten und Politikern im Fokus stand. In einer Erhebung haben sich inzwischen mehr als 90 Prozent der Befragten in Weinheim dafür ausgesprochen, bei dem Projekt dauerhaft mitzumachen.

Vieles dürfte dahingehend davon abhängen, wie es für die jungen Leute nach dem Abitur weitergeht. "Das kann man jetzt noch nicht wissen, aber wir sind sehr motiviert, an unser Projekt anzuknüpfen", fasst Lea zusammen.