Weinheim. (web) Sie hatten sich erst 2016 den Pachtvertrag gesichert, nun stehen sie in Weinheim vor dem Aus: die Eventmacher von der Hanauer Cube GmbH. Am heutigen Dienstag wurde öffentlich, was schon lange in der Luft lag: Die aktuellen Pächter stellen den Betrieb des Schlossparkrestaurants zum 31. August ein. Bürgermeister Torsten Fetzner hat in einem Schreiben zunächst die Stadträte darüber informiert. Am heutigen Dienstag verschickte die Pressestelle der Stadt eine entsprechende Mitteilung.

Demnach hat der Geschäftsführer der eigens für Weinheim gegründeten "Schlosspark Gastronomie GmbH", Robin Ebinger, Fetzner mitgeteilt, dass die GmbH unter anderem wegen Personalmangels den laufenden Betrieb zum 31. August einstellt.

Bereits gebuchte Festlichkeiten, etwa Hochzeiten, werde man noch bis Ende des Jahres ausrichten. Erst zum Jahresende will die GmbH den Vertrag komplett auflösen. Wie geht’s jetzt weiter? Die Stadt als Verpächterin wolle nach der politischen Sommerpause eine "Kommission Schlossparkrestaurant" einzurichten, so Fetzner. Diese solle das weitere Vorgehen erörtern, ehe der Hauptausschuss entscheidet, heißt es.

Es ist keine allzu mutige These, wenn man behauptet, dass das Desaster um die Restaurant-Verpachtung damit perfekt ist. Nach der langen Zeit mit Pächter Jan Hutter, dessen verschnupftem Abgang, der Renovierung und der Wiedereröffnung im Frühjahr 2017 hatte die neue Führung der Schlosspark-Gastronomie viel versprochen. Und prominente Gäste gewonnen.

So mietete der Rotary Club Weinheim einen Nebenraum für seine dienstäglichen Treffen an. Doch spätestens seit dem vergangenen Frühjahr setzt es Kritik: Der günstige Mittagstisch wurde eingestellt, der rotarische Dienstag fiel einer Verschiebung der Ruhetage zum Opfer, der Park-Kiosk wurde an ein Betreiberinnen-Trio unterverpachtet, zu dem die Ehefrau von Bürgermeister Fetzner gehört.

Die Stadt hatte sich auf "mündliche Ergänzungen" zum Pachtvertrag eingelassen. Und argumentiert, dass Pacht und Instandhaltungskosten pünktlich überwiesen würden. Genussfreudigen Parkbesuchern wird das ab September wenig nutzen.