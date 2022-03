Weinheim. (pol/rl) Wegen einer Schlägerei wurde die Polizei am späten Freitagabend in den Schlosspark gerufen. Gegen 23 Uhr griffen mehrere Personen einen 17- und einen 18-Jährigen an und traten und schlugen die beiden. Erst als Zeugen den Angegriffenen zu Hilfe kamen, flüchteten die Angreifer aus dem Schlosspark.

Die beiden jungen Leute wurden bei der Auseinandersetzung nur leicht verletzt. Zwar war vorsorglich ein Rettungswagen verständigt worden, die Opfer mussten jedoch nicht behandelt werden.

Die anschließende Fahnung hatte Erfolg: Eine Polizeistreife nahm einen 18-jährigen Verdächtigen in der Innenstadt fest. Die Hintergründe sind noch unklar.

Das ermittelnde Polizeirevier Weinheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06201/10030 zu melden.