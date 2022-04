Weinheim. (RNZ) Er ist zurück in Weinheim: der Naturparkmarkt! Dieser Markt gilt als erste Adresse für regionale Produkte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald und findet am Sonntag, 10. April, rund um das Schloss in Weinheim statt. Schauen, Verweilen, Einkaufen, Mitmachen und Genießen heißt es von 11 bis 17 Uhr in der Zweiburgenstadt. Bereits zum zweiten Mal findet ein Naturparkmarkt in Weinheim statt und bietet wieder eine bunte Vielfalt an Produkten direkt vom Erzeuger aus dem gesamten Bereich des Naturparks Neckartal-Odenwald.

Das Angebot reicht von frischen, gesunden Lebensmitteln und Spezialitäten, handwerklich hergestellten Produkte, Kosmetika und vielerlei Informationen bis hin zu Mitmach-Aktionen rund um die Produkte.

Mehr als 45 Anbieter aus der Region präsentieren beispielsweise knuspriges Brot, köstlichen Käse von der Ziege und der Kuh, Wurst- und Fleischwaren, Wildspezialitäten, Nudeln, Grünkern und Dinkel, Marmeladen aus Garten- und Wildfrüchten, Öl von der Ölmühle, Senfe und Chutneys, Honig und Imkerprodukte, Brauhaus-Bier und Wein, Säfte und Hochprozentiges, aber auch Naturseifen und Kosmetika, Deko aus Holz- und Sandstein, Gebrauchskeramik, Wärmekissen und Schaffelle.

Viele Leckereien "Made in Naturpark Neckartal-Odenwald" gibt es nicht nur zum Mitnehmen für zu Hause, sondern auch für den Genuss direkt vor Ort ist gesorgt. Für nahezu jeden Geschmack hält die Region etwas bereit: Flammkuchen aus dem Holzofen, vegetarische und vegane Pilzgerichte, knusprige Kartoffelscheiben, Wildfleischkäse, Bauernbratwürste sowie Bratwürste von Ziege und Schaf, aber auch Spezialitäten aus regional geröstetem Kaffee, Waffeln sowie köstlicher saisonaler Kuchen.

Als Schaufenster für regionale Produkte zeigt der Naturparkmarkt, dass im Naturpark vieles wächst, produziert und veredelt wird. Der Markt bietet ideale Voraussetzungen, die regionaltypischen Besonderheiten und Leckereien der Heimat zu präsentieren aber auch die Gelegenheit, regionale Produkte kennenzulernen, sie einzukaufen und so nachhaltige Verbindungen zu schaffen. Die Marktbesucher können sich selbst von der Qualität, der Frische und Vielfalt der Produkte überzeugen und dabei mit den Anbietern ins Gespräch kommen.

Beim bunten Rahmenprogramm kommt die ganze Familie auf ihre Kosten: Zahlreiche Stände bieten ein Mitmachprogramm an – beispielsweise Flugbienen basteln, Wald- und Forstwirtschaft erkunden, Wildfrüchte-Quiz oder Früchte-Quartett spielen oder essbare Blüten und Kräuter einsäen. So können Klein und Groß die Zeit auf dem Naturparkmarkt genießen.

Seit Jahren engagiert sich der Naturpark Neckartal-Odenwald für regionale Produkte, ihre Vermarktung sowie die Stärkung der Landwirte, Produzenten und Anbieter auf dem Gebiet des Naturparks. Die Stadt Weinheim veranstaltet den Naturparkmarkt in Kooperation mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald. Die Naturparkmärkte werden finanziell von der Europäischen Union, dem Land Baden-Württemberg und der Lotterie Glücksspirale gefördert. Der Markt in Weinheim ist der zweite Naturparkmarkt von insgesamt sieben Märkten im Jahr 2022 im Naturpark Neckartal-Odenwald.