Weinheim. (RNZ) Nachdem Anwohner in der Hauptstraße/ Ecke Obergasse am Samstagabend ein lautes Knacken wahrgenommen hatten, stellten sie fest, dass ein Baumstamm regelrecht geborsten war. Am Eingang zum Schlosspark/Hauptstraße war der Baumstamm abgenickt und wurde nur noch von der vorhandenen Baumkronensicherung gehalten. Wegen der Gefahr für Wohnhäuser und Passanten wurde zunächst der betroffene Bereich abgesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim forderte wegen des schwierigen Falls weitere Kräfte vom Baubetriebshof und eine Fachfirma an, die sich auf das Fällen von Bäumen spezialisiert hat, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet.

Doch dann hätten Fußgänger die Einsatzarbeiten behindert. "Während der Lagebesprechung vor Ort kamen immer wieder Spaziergänger vorbei, die die Absperrung umgangen hatten und teilweise ihren Ärger darüber äußerten, warum man am Samstagabend diesen Weg absperren muss", schreiben die Einsatzkräfte in der Pressemitteilung. Dass sich diese Personen in Gefahr brachten, sei ihnen sichtlich egal gewesen. Manche argumentierten, nur kurz vorbeizumüssen und schnell auf den Marktplatz oder in die Grundelbachstraße zu wollen. Für die Einsatzkräfte vor Ort unverständlich, aber auch ein immer mehr zunehmendes Phänomen, dass Absperrungen und Warnschilder nicht ernst genommen werden. "Die eigenen Interessen stehen oftmals höher als die Sicherheit für sich selbst und die eingesetzten Kräfte."

Da die Drehleiter in Stellung gebracht werden musste, wurde die Hauptstraße zwischen dem Hutplatz und der Grundelbachstraße sowie die Obergasse zwischen 19.30 und 21 Uhr komplett gesperrt. Der Bauhof sperrte bereits ab der Roten Turmstraße die Zufahrt, damit die Fahrzeuge frühzeitig umgeleitet werden konnten. Gemeinsam mit der Fachfirma wurde der abgelöste Baumstamm samt Krone Stück für Stück abgetragen und gesichert. "Durch das umsichtige Handeln aller Beteiligten", so die Feuerwehr, konnte ein Schaden für das Gebäude abgewandt werden. Nach knapp vier Stunden konnte die Einsatzstelle wieder freigegeben und an den Bauhof übergeben werden, teilt die Feuerwehr mit.