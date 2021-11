Weinheim. (web) Schon 2019 hatte es sich in aller Deutlichkeit gezeigt: Weinheim muss mehr Kita-Gruppen zur Verfügung stellen, um dem großen Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht zu werden. So erging Mitte 2020 der Beschluss, einige Gebäude der nunmehr ehemaligen Bach-Förderschule in eine Interimskita umzuwandeln. Vom Beginn des Kindergartenjahres 2022/23 an soll hier sukzessive eine fünf Gruppen starke Kita einziehen. Dem Prinzip der Subsidiarität folgend, hatte sich die Stadt auf die Suche nach einem freien Träger gemacht.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rhein-Neckar und der Münchner Träger "Espira und Joki" haben sich beworben. Vertreter der beiden Träger haben ihre Arbeitsweisen und Konzepte am Mittwoch im Kinder- und Jugendbeirat vorgestellt. Das Fachgremium hätte dem kommende Woche tagenden Gemeinderat eine Empfehlung für die endgültige Entscheidung geben können – verzichtete aber darauf. Sowohl OB Just als auch ein Gutteil der Fraktionen wollen sich noch einmal mit ihren jeweiligen Fachleuten austauschen. Die Qualität der Bewerber und ihrer Präsentationen hätten schlicht zu eng beieinander gelegen, um einen von ihnen als vorläufigen Verlierer heimzuschicken.

Bevor das Gremium zusammentrat, hatte die Verwaltung eine vorläufige Bewertung vorgenommen. Laut Vorlage kam die bereits in der Region und dort vorwiegend im Krippenbereich tätige Awo einen Tick besser weg als "Espira und Joki". Allerdings schnitten die Münchner in der wohl nicht ganz unerheblichen Kategorie "Pädagogisches Konzept" minimal besser ab. Interessanterweise verstetigte sich dieses Bild, als die Fraktionsvertreter die leitenden pädagogischen Kräfte beider Träger befragten: Die Awo konnte zum Beispiel glaubhaft versichern, dass der Pool an Ersatzkräften dank Nachbareinrichtungen, Ehemaliger und einem gewissen Grad an Vernetzung mit lokalen Ausbildungsstätten größer sein dürfte als bei der Konkurrenz. Beim pädagogischen Konzept punktete "Espira und Joki" mit einem norwegischen Ansatz, der auf Nachhaltigkeit sowie die Entdeckung und Gestaltung von Freiräumen setzt.

Das Konzept der Awo ist offen, das von "Espira und Joki" teiloffen. Klar ist, dass sich am Ende beide Träger an den Orientierungsplan des Landes halten müssen. Aber um es in Fußballersprache zu sagen: Bei der Präsentation von "Espira und Joki" war der Zug zum Tor etwas größer. Dort sah man die Kita gar als "grünes Herz" in der Umgebung. Letztlich schlug Just vor, auf eine Abstimmung zu verzichten. Während Elisabeth Kramer (GAL) dem zustimmte und für das endgültige Votum im Gemeinderat eine geheime Abstimmung anregte, gaben Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) und Mareike Merseburger (Die Linke) zu Protokoll, dass man bereits recherchiert habe – und sich in der Lage gesehen hätte, eine Empfehlung abzugeben.