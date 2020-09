Von Philipp Weber

Weinheim. Anne Geser, 34, ist Sängerin der Ron-Prinz-Kombo, die am Donnerstag, 3. September, auf dem Gelände der Erlebnisgastronomie Delano am Waidsee Welthits auf Kurpfälzisch vorträgt. Im Interview mit der RNZ verrät die Hobbymusikerin und Mutter einer knapp vierjährigen Tochter, wie sie zu solchen Auftritten gekommen ist, was den Kurpfälzer Dialekt so liebenswert macht – und (speziell für "Neigeplackte") dass es sich bei den Inhalten der Texte keineswegs nur um humorige Unterhaltung handelt.

Frau Geser, Sie haben gerade den Auftakt von zwei Evergreens und einem Welthit neueren Datums für uns angestimmt. In den Texten ging es um Mode, Männer und ähnlich gelagerte Probleme. Sollten die Songs zur Ihnen passen, zumindest im Sinne einer Kunstfigur?

Nein – jedenfalls bei Weitem nicht alle. Wir haben auch sehr ernsthafte Texte, mit denen wir gegen Missstände wie Fremdenfeindlichkeit und Landflucht protestieren, alles mit einem Augenzwinkern versteht sich. Und dann gibt es einige Lieder, bei denen vor allem die Männer mitsingen werden (schmunzelt). Gitarrist Ron Mummert, der Gründer der Kombo, hat diese Ideen und setzt sie in Texte um. Gut, das Textgut sollte schon zur Sängerin passen, darauf achtet er schon.

Wie sind Sie und Ihre Mitstreiter überhaupt auf die Idee gekommen, die Texte von Rock- und Popevergreens sowie Chartmusik umzuschreiben und auf Kurpfälzisch vorzutragen?

Auch das geht auf Ron zurück. Er hegte schon vor Jahren den Traum, eine Mundart-Kombo ins Leben zu rufen. Er sagte, dass ich die perfekte Frau dafür bin (lacht). Wir kannten uns von der Beat-Show, das ist in ein Projekt im Raum Schwetzingen. Wie der Name schon sagt, geht’s dort vorwiegend um Beat-Musik. Die Ron-Prinz-Kombo ist seit 2018 aufgetreten – bis zur Corona-Pause. Das Konzert in Weinheim ist unser erster Auftritt seit Mitte März! Mit dem Tag der Reilinger Dorfgemeinschaft – einem verkleinerten Fest auf einem vergrößerten Platz – geht es am Samstag, 12. September, weiter.

Sie spielen mit ihrem Kurpfälzer Dialekt wie wohl sonst nur wenige Sänger. Was macht diesen Dialekt so liebenswert?

Zunächst kann ich nicht nur Kurpfälzisch. In meinem alltäglichen Leben spreche ich vorwiegend Hochdeutsch. Kurpfälzisch ist eine Mundart, die Auswärtige vielleicht als derb empfinden. Aber für uns klingt es schön, harmonisch (lacht). Es ist ja auch toll, dass uns nicht jeder versteht, wenn wir "babbeln". Nach den Auftritten der Ron-Prinz-Kombo muss aber niemand unwissend den Heimweg antreten. Wir haben einen Hochdeutschbeauftragten.

Wer ist das?

Das ist unser Bassist Thomas von Haefen, ein gebürtiger Bremer. Da Sie nun fast alle Mitglieder der Kombo kennen: Überhaupt nicht zu vergessen ist unser Schlagzeuger, Axel Irmler.

Mit welchen Gefühlen gehen Sie in die ersten Liveauftritte seit dem Lockdown? Was darf das Publikum erwarten?

Wir hoffen auf gutes Wetter. Danach sieht es bisher auch aus. Wir wollen den Leuten einen unterhaltsamen Abend mit guter Musik anbieten, der den einen oder anderen vielleicht ein paar Sorgen vergessen lässt – gerade in diesen Zeiten.

Wie erleben Sie diese Zeiten denn? Sie sind ja selbst künstlerisch aktiv und haben sicher auch Kontakt zu anderen Künstlern.

Im Frühjahr sind etliche Auftritte der Kombo abgesagt worden. Zunächst standen Nachholtermine im Frühherbst im Raum, aber auch die müssen zum Teil ausfallen, weil die Auflagen einfach noch zu strikt sind. Ausnahme sind Open-Airs, eins davon ist ja am Donnerstag am Waidsee. Ich singe auch im AGV Belcanto Hockenheim. Dort gab es Onlineproben, in denen wir zu Hause vor dem Rechner zur Klaviermusik des Chorleiters übten. Zum Glück treffen wir uns seit Juli wieder.

Um ein wenig in Vor-Corona-Erinnerungen zu schwelgen: Welcher Auftritt mit der Kombo war denn bisher der Beste?

Das kann ich so nicht sagen. Jeder hatte etwas für sich. Mir ist aufgefallen, dass die Zuschauer in Nordbaden manchmal an anderen Stellen gelacht haben als das Publikum drüben in der Pfalz. Als Hockenheimerin (Geser lebt in der Nähe des dortigen Stadtzentrums, Anm. d. Red.) habe ich die Auftritte dort natürlich insofern in guter Erinnerung, als etliche Bekannte im Publikum saßen.

Könnte es bei der Ron-Prinz-Kombo denn auch einen Corona-Song geben?

Bis jetzt gibt es keinen. Aber lassen wir uns mal überraschen ...