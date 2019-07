Weinheim-Rittenweier. (web) Der Rauchpilz war kilometerweit zu sehen, die Feuerwehr musste 35 Kräfte schicken und die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen: Der Brand einer dreistelligen Zahl an ausrangierten Autoreifen auf einer Fläche zwischen Ritsch- und Rittenweier hielt am Mittwoch die umliegende Region in Atem.

Doch was machen so viele Altreifen mitten in der freien Landschaft? Die RNZ hakte beim Rhein-Neckar-Kreis nach, wo das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz angesiedelt ist. Nach Angaben des Amtes verwenden Landwirte Reifen häufig für einen anderen als den ursprünglichen Verwendungszweck, zum Beispiel zur Befestigung von Planen, die unter anderem Lagerflächen abdecken. Die Reifen dienen aber auch als Unterlage zur dauerhaften Lagerung von Heu- oder Strohballen.

Diese werden im Freien auf einer Unterlage aus Reifen gelagert, damit sie nicht vermodern oder faulen. "Die Landwirte dürfen dazu Reifen in derjenigen Menge lagern, die sie für ihre konkreten Zwecke sinnvoll nutzen können", teilt der Rhein-Neckar-Kreis über seine Sprecherin Silke Hartmann mit. Bei der Lagerung der Reifen müssen die Bauern auf Standsicherheit und die allgemeine Verkehrssicherung achten. Doch: Dass Landwirte auf ihrem Gelände Reifen lagern ist - zumindest prinzipiell - legitim.

Behörden können indessen auf vielfältige Weise kontrollieren, wie Landwirte ihre Eigentums- oder Pachtflächen nutzen. Etwa in Bezug aufs Ordnungs-, Bau-, Wasser- oder Naturschutzrecht, ebenso wie in Brandschutzfragen.

Abfallrechtlich werden Kontrollen durch das Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis auf landwirtschaftlichen Flächen durchgeführt, wenn ein Verdacht oder Hinweise auf einen unsachgemäßen Umgang mit Abfällen vorliegt.