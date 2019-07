Weinheim-Rittenweier. (pr/mare) Die schwarze Rauchsäule war hoch oben über der ganzen Region zu sehen: Um kurz vor 13 Uhr war auf einem Feld bei Rittenweier ist das Reifenlager eines Landwirts in Flammen aufgegangen.

Reifenlager brennt bei Rittenweier - Die Fotogalerie













Etwa 150 Reifen brannten und haben dabei auch mehrere Bäume in Brand gesetzt. Ein Zeuge wurde auf die Rauchentwicklung aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte sich demnach ein Feuer am Wegrand des Richtweierer Wegs, das sich schnell auf die anliegende Wiese ausbreitete. Dabei gerieten auch gelagerten Altreifen eines Landwirts, die als Beschwerung ausgelegter Folien dienen, in Brand.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weinheim, Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier konnten mit mehreren Tanklöschfahrzeugen das Feuer löschen. Neben den Altreifen wurden 150 Quadratmeter Wiese in Mitleidenschaft gezogen.

Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Mittwoch, 1ß. Juli 2019, 15.44 Uhr