Von Philipp Weber

Weinheim-Rittenweier. Das Geschehen hatte so hohe Wellen geschlagen, dass sogar der Rundfunk berichtete: Im Vorderen Odenwald sollen Unbekannte Tierretter daran gehindert haben, Rehkitze vor Mähmaschinen zu bewahren. Dass sie sich dabei an fremdem Eigentum vergriffen und den qualvollen Tod von Jungtieren in Kauf nahmen, hielt die mutmaßlichen Täter nicht von ihrer Aktion ab. Die RNZ fasst das Geschehen und den dazugehörigen Interessenkonflikt zusammen.

> Das Vorgehen der Tierretter: Landwirte, Jagdpächter und engagierte Familien arbeiten eng zusammen – jedenfalls wenn es darum geht, Rehkitze vor dem sogenannten Mähtod zu retten. Bilder von erfassten Tieren kursieren im Netz – und sind nichts für zarte Gemüter.

Bei dieser Art der Tierrettung kommt seit einiger Zeit eine Methode zur Anwendung, die durch schiere Effizienz besticht. So schildert es der zuständige Jagdpächter, Marco Müller-Dörr: In der Regel meldet sich der Bauer am Tag vor der Mahd bei den Tierrettern. Viel früher geht es nicht, schließlich müssen die Landwirte wissen, wie das Wetter wird.

Am Abend vor der Mahd, meist gegen 21 Uhr, reagieren die Tierfreunde, indem sie auf der betroffenen Wiese Rauchmelder verteilen, die wiederum an Stöcken befestigt sind. Dann werden die Geräte für eine Nacht angestellt. Das Piepsen veranlasst die Ricken dazu, ihre Kitze von der Wiese zu holen und damit zu retten.

> Was die Ungekannten taten: Als es am vorletzten Wochenende wieder soweit war, schritten die Unbekannten ein. Statt die etwas mehr als ein halbes Dutzend Rauchmelder auf den beiden betroffenen Wiesen – eine liegt bei Rittenweier, die andere bei Heiligkreuz – piepsen zu lassen, nahmen sie einfach die Batterien aus den Geräten und steckten sie verkehrt herum zurück. Die beiden Grundstücke sind – Luftlinie – nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt.

Auf einem der Rauchmelder sollen die Unbekannten eine Botschaft hinterlassen haben: "Zu laut für Anwohner!". Jagdpächter Müller-Dörr, der im Hauptberuf als Tierarzt arbeitet, ist sehr erstaunt, ebenso wie Ortsvorsteherin Anja Blähnsdorf. Denn bei ihnen hatte sich niemand gemeldet. Dass die Methode "Rauchmelder" etwas bringt, gilt als sicher: "Schon beim Verteilen der Geräte trifft man bisweilen auf Jungtiere", so der Jagdpächter.

> Der mutmaßliche Interessenkonflikt: Naturgemäß sind Rauchmelder alles andere als leise. "Manchmal fragen mich die Leute, was da draußen piepst", so Ortsvorsteherin Blähnsdorf. Sie gebe dann Auskunft. Aber richtig heftige Beschwerden seien auch ihr nicht bekannt, sagte sie am Montag auf Anfrage. Jagdpächter Müller-Dörr geht ohnehin davon aus, dass ein Großteil der Bevölkerung Bescheid weiß: Viele Bürger aus den Ortsteilen im Vorderen Odenwald seien Mitglieder in einer WhatsApp-Gruppe.

Die dort geteilten Informationen stellt Ortsvorsteherin Blähnsdorf persönlich zur Verfügung. Auch die alljährliche Warnung vor dem nächtlichen Piepsen wird auf diesem Wege kommuniziert. Und es piepst ja nicht den ganzen Sommer, wie Müller-Dörr klarstellt: "In meinem Bereich geht es um vier, fünf Nächte im Jahr."

> Die Konsequenzen: Die gute Nachricht: Auch die Mahd nach der Tat forderte nicht mehr Opfer als sonst. Es wurde noch rechtzeitig bemerkt, dass das Piepsen abebbte. Die Jägerschaft zog schon am darauffolgenden Morgen um 4 Uhr aus, um die Wiesen mit Hunden zu durchstreifen. "Wir haben in diesen Stunden versucht, alles rauszuholen", schildert Müller-Dörr.

Wäre es nicht auch möglich, die Wiesen stets auf diese Weise zu räumen? Der Jagdpächter winkt ab: "Wir sind alle berufstätig." Dass die Tiere nicht einfach der Mähmaschine überlassen werden, sei indes schon seit 30, 40 Jahren üblich. Wobei wohl nicht in allen Revieren gleichermaßen vorsichtig verfahren wird.

Anzeigen will Müller-Dörr die Unbekannten nicht. Es ist trotzdem schade, dass es so enden musste: Vielleicht hätte ein Gespräch mehr gebracht, als den Unmut über etwas nächtlichen Lärm gleich in Taten umzuwandeln.