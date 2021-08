Weinheim-Ritschweier. (RNZ) Bei der aktuellen Baustelle in Rittenweier wird auch an der Trinkwasser-Hauptleitung in Richtung des Weinheimer Ortsteils Ritschweier gearbeitet. Wie das Planungsbüro mitteilt, ist es für einen Tag erforderlich, die Wasserversorgung zu unterbrechen.

So wird am heutigen Dienstag, 10. August, von etwa 8 Uhr bis längstens etwa 17 Uhr kein Wasser nach Ritschweier fließen. Die Baufirma sei bemüht, die Zeit der Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten, erklärt das Büro.

Anwohnern wird empfohlen, sich einem Wasservorrat zuzulegen. Warmwasserboiler sollten in dieser Zeit nicht zu benutzt werden, weil es dabei ohne Wasserzufuhr zu Störungen kommen kann. Die Aktion war schon einmal in der zurückliegenden Woche geplant, wurde dann aber wegen technischer Gründe um eine Woche verschoben. Foto: Dorn