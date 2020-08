Von Carsten Blaue

Weinheim. Wieder sind die Tage heiß. Und die letzte Hitzewelle ist noch gar nicht so lange her. Wie geht es dabei den Bewohnern eines Altenheimes? Wie kommen die Senioren mit den hohen Temperaturen klar? Wie können sie sich schützen und schwüle Sommertage gesund überstehen? Die RNZ hat im Weinheimer Bodelschwingh-Heim nachgefragt.

Geschäftsführerin Jolanthe Schielek kann am Telefon viel erzählen zu diesem Thema. Auch auf den ersten Blick Überraschendes. "Unsere Senioren kommen mit der Hitze eigentlich sehr gut zurecht. Im Alter friert man ja eher schnell. Für unsere Pflegekräfte und Alltagsbegleiter ist es manchmal schwerer, das auszuhalten." In den Aufenthaltsräumen des Bodelschwingh-Heims wurden mobile Klimageräte aufgestellt. Weit genug weg, dass sich die Bewohner nicht erkälten. "Wir schauen auch auf die Bekleidung", sagt Schielek. Wenn sich die Senioren draußen in den Garten setzen, werden Schattenplätze gesucht. Die Haut bekommt Sonnenschutz, die Köpfe bekommen eine Bedeckung. Drinnen mag es zwar kühler sein. "Aber frische Luft ist ja trotzdem wichtig", so Schielek.

Genauso das Trinken. Im Haus gibt es selbstkühlende Wasserspender. Das stille Wasser gibt es neutral oder sogar mit Geschmack. Macht eine Pflegekraft eine Saftflasche auf, so wird darauf das Öffnungsdatum vermerkt. Damit sicher ist, dass die Senioren am Ende keinen verdorbenen Saft zu sich nehmen. Außerdem passt das Personal mit sogenannten "Getränkerunden" darauf auf, dass die Bewohner regelmäßig trinken. Wenn das nicht so richtig klappt, werden individuelle "Flüssigkeitsprotokolle" angelegt. So wahren die Pflegekräfte den Überblick und können aufpassen. Und welche Menge ist richtig?

Könne man pauschal nicht sagen, meint Schielek. Bei manchem liegt eine Erkrankung vor, die diesbezüglich einer Absprache mit dem Arzt bedarf. Und abgesehen davon: "Der eine schwitzt mehr als die andere. Dann ist es auch eine Frage des Körpergewichts. Zwei Liter sind schon gut. Das Problem ist, dass es oft am Durstgefühl fehlt." Dann kommen wieder die "Flüssigkeitsprotokolle" ins Spiel. Eis ist da auch manchmal eine gute Hilfe, über die sich auch das Personal freut. "Das will ja auch versorgt sein", lacht Schielek in den Hörer.

Auch an heißen Tagen ist ihre Maxime, den Bewohnern "ihre letzte Lebensphase so sorgenfrei und schön wie möglich" zu gestalten. Also sorgen sie im Bodelschwingh-Heim auch dafür, dass sich die Senioren nicht die ganze Zeit mit Corona beschäftigen. Für die Heimleitung und ihre Mitarbeiter ist das Thema zwar immer da. Nur die Bewohner sollen es eben nicht ständig im Kopf haben müssen: "Wenn zu viel Angst da ist, dann ist das auch nicht gut. Wir zeigen den Bewohnern, dass sie sich nicht sorgen müssen." Auch Musiker kommen ans Haus. Dann tanzen die betagten Herrschaften auf ihren Balkonen. Und weil viele nicht mehr selbst in den Schlosspark gehen können, hat der Förderverein des Bodelschwingh-Heims die Anschaffung eines Golfcaddys möglich gemacht. Das dunkle Elektro-Wägelchen bietet sechs Personen bequem Platz. In Coronazeiten dürfen aber gleichzeitig nur drei Senioren aus einem Wohnbereich mitfahren.

Von der ersten Coronawelle war auch das Bodelschwingh-Heim betroffen gewesen. Gut 20 Bewohner hatten sich infiziert. Um Ostern herum gab es knapp 270 Tests. "Wir haben das alles schon mal durchgemacht", sagt Schielek auf die Frage, wie ihr Haus auf eine mögliche "zweite Welle" vorbereitet wäre. Sie sieht das Bodelschwingh-Heim gut gewappnet, wenn es denn so käme. "Wir lassen nichts außer Acht."