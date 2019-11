Von Philipp Weber

Weinheim. Das Fazit war eindeutig: "Gut gelaufen!" Das galt nicht allein fürs dunkle Bockbier, das Brauereichef Jochen Hardt und OB Manuel Just am Samstagabend in der Woinemer Hausbrauerei ausschenkten. Selbstredend unter Walzer- und Polkaklängen sowie der einen oder anderen Frotzelei: Hardt ist Eintracht-, Just Bayern-Fan. Gut gelaufen ist auch der Auftritt der neunten Woinemer Lokalrunde. Die rund 100 Zuschauer feierten die vier Kabarettisten auf der Bühne und Tom Rittler am Akkordeon mit langem, rhythmischem Klatschen. Selbst die Stammgäste waren voll des Lobes: Auch "traditionelle" Elemente des Programms - wie etwa die "Ausschusssitzung" - hätten dieses Mal Substanz aufgewiesen, war aus berufenem Munde zu hören.

Substanz ist in der Tat ein gutes Stichwort. Das Programm "Aplokalypse" erwies sich als politisches Kabarett mit Tiefgang und kam zum Teil so scharf daher wie ein veganes Peperoni-Gericht. Dass auf der Bühne Darstellungsformen wie Gesang, Choreografie und kleine Schauspiel-Szenen Platz hatten, muss bei dieser Besetzung niemanden wundern: Holger Mattenklott, Katja Hoger, Sabine Wunder und Wolfgang Kunze warfen ihre geballte Bühnenerfahrung in die Waagschale.

Inhaltlich gab Zarah Leander gleich die Richtung vor - beziehungsweise ihr neu getexteter Song "Davon geht die Welt nicht unter". Bei der Lokalrunde wurde daraus: "Davon geht die Welt jetzt unter, der Waal hat Plastik im Bauch, Ressourcen sind alle verbraucht." Es war bei Weitem nicht das einzige Mal, dass das Publikum mit Bier nachspülen musste, weil ihm sonst das Lachen im Halse stecken geblieben wäre.

Mit Klimawandel, Umweltzerstörung und politischem Extremismus ging es weiter, als die Menschheit (Katja Hoger) vor Gottes (Holger Mattenklott) jüngstem Gericht erscheinen musste. Wolfgang Kunze blieb in seinem Metier, gab den Rechtsbeistand. Sabine Wunder spielte den luziferischen Strafverfolger.

Da die Menschheit mit 100 Jahren auf Bewährung, einer Million Sozialstunden und einem Termin beim Optiker ("wegen Kurzsichtigkeit") davonkam, konnte Anwalt Kunze in seine Paraderolle schlüpfen: der des "Meckerers". Auch OB Just kam nicht ungeschoren davon. "Er macht in Weinheim das, was er in Großsachsen trainiert hat: den Verkehr aufhalten", spottete der "Meckerer". Die RNV, verantwortlich für die Baustelle am Postknoten, kam zu ganz besonderen Ehren. Hoger und Wunder hatten dem Nahverkehrsanbieter den Song "Linie Nummer fünf" gewidmet: eine Umdichtung von Lou Begas "Mambo No 5". Viel besser kann man die jüngsten Rettungsversuche des Unternehmensmarketings kaum auf die Schippe nehmen.

Danach war es Zeit für "Schatzi" und "Mausi": ebenfalls eine wiederkehrende Nummer, bei der Hoger und Mattenklott ein Woinemer Ehepaar wiedergeben - Sitcom auf Kurpfälzisch quasi. Er wehrte sich gegen ihre Klimaschutzbestrebungen: "Es heißt ja nicht umsonst dahinvegetieren und nicht etwa dahinschnitzeln", so einer der Kalauer. OB Just und seine Ehefrau Stefanie hatten sichtlich Spaß an der Nummer. Doch nach der Pause kam die politische Abteilung.

An dieser Stelle sei noch nicht zu viel verraten. Außer dass Grüne, SPD, CDU und nicht zuletzt AfD ihr Fett wegkriegen. Richtig deutlich wurden die Vier in ihren Rollen als Ausschussmitglieder. Etwa als es um den Einzelstadtrat ging, "dessen Namen man nicht aussprechen darf". Als sich die Vier auf der Bühne laut ausmalten, was in dessen Kopf herumspuken mag, wurde es still im Keller. Erst die Pointe erzeugte wieder Lacher: "Verglichen damit war Fridi Miller ja richtig normal."