Von Marion Gottlob

Weinheim. Man sieht Anja Jörder und Sabrina Schab die Probleme nicht an. Sie sind sich einig: "Wir lächeln für unsere Kunden, das Lächeln merkt man auch am Telefon und unter der Maske. Aber es fällt uns im Moment immer schwerer." Die gelernten Reiseverkehrskauffrauen müssen im Moment in ihrer "Reisewerkstatt" eine Stornierung nach der anderen entgegennehmen. Sie bearbeiten die Absagen unentgeltlich, denn für Stornierungen gibt es keine Provision. Seit Beginn der Coronakrise Mitte März haben sie keine Einnahmen mehr.

Im Schaufenster der Reisewerkstatt sind Schilder zu sehen: "Leere Koffer = leere Kassen" oder "10.000 Reisebüros brauchen nichtrückzahlbare Hilfen". Seit Ausbruch der Krise hatte die Reisewerkstatt nur 14 Tage geschlossen, ansonsten waren die Fachfrauen für ihre Kunden präsent, auch wenn sie manche Fragen nicht beantworten konnten.

Das Problem: Einige große und renommierte Reiseveranstalter sind für Reisebüros per Telefon gar nicht mehr und per E-Mail nur eingeschränkt erreichbar. Anfragen werden schleppend oder teilweise gar nicht bearbeitet. Ein Beispiel: Ein Ehepaar wollte nun nach Griechenland reisen, doch das gebuchte Hotel hatte noch geschlossen. Diese Information kam vier Tage vor Abflug, und durch das Nicht-Erreichen des Veranstalters war die Bearbeitung äußerst schwierig und zeitintensiv. Zwei Tage vor Abflug kam endlich die Nachricht, dass das Hotel diese Saison noch öffnet, schließlich konnte auf einen späteren Termin umgebucht werden.

Auch bei Umbuchungen für das nächste Jahr gibt es oft Probleme: Meist gibt es noch keine neuen Verträge zwischen den Reiseveranstaltern und den Hotels. Es ist ungewiss, ob manche Hotels die Krise überstehen und überhaupt wieder öffnen werden.

Die Folgen für die "Reisewerkstatt" sind schwerwiegend: Die Fachfrauen vermitteln normalerweise Pauschal- sowie Individualtouren in die ganze Welt. Sie haben im vergangenen Herbst und Winter Reisen über Reisen gebucht – und erhalten für die getane Arbeit nun keine Provision. Auch ein individueller USA-Trip, den sie mit den Kunden wochenlang vorbereitet hatten, wurde abgesagt. Und – Reisen innerhalb von Deutschland oder nach Österreich buchen die Menschen nun fast immer selbst und ohne Reisebüro.

Das Einkommen ist weggebrochen, doch die Fixkosten laufen weiter. Der Vermieter ist den Frauen entgegengekommen, ein Kredit konnte gestundet werden, die Mitarbeiterin ist in Kurzarbeit. Die Corona-Soforthilfe von 9000 Euro war nur ein "Tropfen auf den heißen Stein".

Ohne die Hilfe ihrer Familien hätten die Frauen ihre "Reisewerkstatt" schon schließen müssen. So fuhren Anja Jörder und Sabrina Schab mit dem Auto zur Tourismus-Demo nach Berlin, um auf die aussichtslose Situation der Reisebüros aufmerksam zu machen. Unter dem Brandenburger Tor entstand auch das Video zu ihrem Crowdfunding-Projekt. Auf der Internet-Plattform "Startnext" starteten sie mit diesem Video einen Hilferuf: "Rettet die ,Reisewerkstatt’!" Bisher sind schon über 3000 Euro zusammengekommen, das Projekt läuft noch 30 Tage.

Noch während des RNZ-Gesprächs wurden weitere Reisen abgesagt. Doch die beiden Frauen geben nicht auf. Sie freuen sich über die Berichte ihrer Kunden, die als erste seit dem Ende der europäischen Reisewarnung eine Reise mit dem Flieger angetreten sind. Anja Jörder sagt: "Reisen ist unsere Leidenschaft – wir kämpfen weiter dafür, dass wir diese Leidenschaft schon bald wieder an unsere Kunden weitergeben können."

Info: Mehr im Internet unter www. reisewerkstatt-weinheim.de