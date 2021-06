Reinhold Wagner leitete von 1959 bis 1968 die Singschule in Weinheim. Von 1961 bis 2011 wirkte er als Organist und Chorleiter in der St. Laurentius-Kirche. Im Hauptberuf des Lehrers baute er unter anderem die Friedrich-Realschule auf. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Die einen kennen ihn als Lehrer sowie langjährigen Rektor der Friedrich-Realschule. Die anderen schätzen ihn als Kirchenmusiker, langjährigen Leiter der Singschule Weinheim sowie Organisten und Chorleiter in der St. Laurentius-Kirche. Reinhold Wagner vollendet am heutigen Dienstag sein 90. Lebensjahr. Ein Geheimnis für das Erreichen seines hohen Alters hat er nicht. Er betrachtet die 90 Jahre als "Geschenk Gottes, wofür man nicht viel tun kann", sagt er im Gespräch mit der RNZ.

Noch heute freut sich der Jubilar über das Lob, das ihm seine ehemaligen Schüler zum Eintritt in den Ruhestand gezollt hatten: "Er hat uns immer zugehört und jeden von uns ohne Ansehen der Person ernstgenommen." Denn Reinhold Wagner war für seine Schützlinge nicht nur Wissensvermittler, sondern in seiner fürsorglichen Erziehung und seinem Bemühen um ihre Sozialisation "Pädagoge mit Leib und Seele". Bis heute pflegt er den Kontakt zu einer Abschlussklasse aus dem Jahr 1954, die ihn regelmäßig zu ihren Jahrestreffen einlädt: "Es handelte sich damals um eine reine Mädchenklasse", sagt Wagner und schmunzelt.

In Weinheim als Sohn des Maschinenschlossers Karl Wagner und dessen Ehefrau Margarete geboren, blieb der Jubilar der Zweiburgenstadt sein Leben lang treu. Gemeinsam mit seiner drei Jahre jüngeren Schwester Gisela in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, erlebten die beiden Kinder den Zweiten Weltkrieg "mit ständigen Fliegeralarmen und immer wieder ausfallendem Unterricht" und die Nachkriegszeit hautnah mit. Dennoch blickt er mit Dankbarkeit auf sein Elternhaus zurück: "Es war damals nicht unbedingt üblich, dass ein Maschinenschlosser sein Kind auf ein Gymnasium schickt."

Mit zwölf Jahren lernte Reinhold das Klavierspiel, als 16-Jähriger bediente er in St. Laurentius erstmals auf der dortigen "Königin der Instrumente" die Tasten und Pedale, zunächst in Jugendgottesdiensten, dann in Andachten und den 11-Uhr-Sonntagsgottesdiensten. Sein damaliger Lehrer war der Gründer der Weinheimer Singschule, Alfons Meißenberg.

Wagners berufliche Tätigkeit als Lehrer begann 1953 – zunächst als "Springer" und Krankheitsvertreter. Klassenlehrer wurde er 1955 in der Bachschule, ab 1957 in der gerade neu eröffneten Albert-Schweitzer-Schule. Von 1959 bis 1970 unterrichtete Wagner im Mittelschulzug der Pestalozzischule und legte 1958 die Staatliche Singschullehrer- und Chorleiterprüfung sowie 1963 die Prüfung für das Lehramt an Realschulen ab.

1971 zum Rektor der neu gegründeten Friedrich-Realschule und 1985 zum Geschäftsführenden Rektor aller Weinheimer Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen ernannt, wartete eine Fülle weiterer Aufgaben auf Wagner: "Der Dialog zwischen den Schulen und dem Schulträger auf der einen sowie den Eltern und der Schulaufsichtsbehörde auf der anderen Seite musste gestaltet werden." Hinzu kam die Koordination unter den Schulen, zum Beispiel bei der Festlegung der beweglichen Ferientage.

"Meine wichtigsten Aufgaben aber bestanden im Aufbau einer neuen, eigenständigen Realschule, die sich pädagogisch profilieren musste und in einer kompletten Neustrukturierung der Weinheimer Schulen", erinnert sich Wagner: 1970/71 startete nicht nur der Unterricht an der damals neuen "Mult"-Gesamtschule als moderner Schulversuch neben den "traditionellen" Schulen: "Es wurden auch Grund- und Hauptschulen geschlossen und andere zusammengelegt." Zu der inhaltlichen Profilierung der neuen Realschule gesellten sich organisatorische Probleme: Zwei räumlich getrennte Realschulzüge mussten zu einer Schule vereinigt werden. Wobei im Realschulgebäude der Friedrichschule nur für einen Teil der Klassen Platz war. "Acht Klassen fanden keinen Platz. Sie waren in das ehemalige Gebäude der Musikschule in der Bismarckstraße ausgelagert", erinnert er sich.

Zudem verfügte die Friedrichschule über keinen eigenen Sportplatz. Und: "Neben der Gesamtschule, dem Heisenberg-Gymnasium und der Karrillon-Hauptschule musste die Friedrich-Realschule ihr eigenes Profil entwickeln." Erst 1978 erfolgte ein Anbau, ein behelfsmäßiger Sportplatz wurde 1989 am Rottenstein fertiggestellt. Als weitere Herausforderungen kamen die Einrichtung neuer Fachräume für Informatik, Chemie und Biologie sowie der Ausbau einer Schulbibliothek hinzu.

Weiteres Manko: "Neben dem Mangel an Räumen bestand über viele Jahre hinweg ein deutlicher Lehrermangel." Darüber hinaus stellten ständig wechselnde Lehrpläne mit neuen Fächern und Schwerpunkten die Schulleitung vor neue Aufgaben. 1993 trat Wagner in den verdienten Ruhestand – nicht ohne zuvor alle ihm gestellten Aufgaben gemeistert zu haben. Was nicht selbstverständlich war: Denn da gab es ja auch noch sein "nebenberufliches Hobby", die Kirchenmusik. Als Begründer, Organisator und künstlerischer Leiter des "Internationalen Orgelzyklus Weinheim" verschaffte sich Wagner zwischen 1972 und 2000 mit 80 Konzerten von 30 Organisten aus 14 Ländern ein weit über Weinheim hinausreichendes Renommee. Zwischen 1994 und 2010 standen zusätzlich am Zweiten Weihnachtsfeiertag die "Konzerte zum Weihnachtsfest" mit dem Trompeter Friedhelm Bießecker und Wagner an der Orgel als Höhepunkte im Kalender. Last but not least war Reinhold Wagner als Leiter des Chores von St. Laurentius mit Orchestermessen von Mozart, Haydn und vielen anderen in den Festgottesdiensten zu Ostern und Weihnachten gefragt. Dreimal trat er mit dem Chor in der Kathedrale Notre-Dame in Paris auf.

2005 erhielt Wagner für seine Verdienste die Ehrennadel der Stadt Weinheim und zeigte sich auch im nachfolgenden "Unruhestand" mit Buchveröffentlichungen aktiv: So geht die "Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Friedrich-Realschule" (1996) ebenso auf sein Konto wie die 300 Seiten starke "Geschichte der Pfarrei St. Laurentius" (2014) und der 2020 erschienene "Kirchenführer St. Laurentius".