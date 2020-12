Von Philipp Weber

Weinheim/Mannheim. Wäre er nicht umgehend in eine Klinik gekommen, hätte der damals 57 Jahre alte Betroffene womöglich nicht überlebt. Der 57-Jährige war an einem Mittwochabend Ende Mai von einem 40 Jahre alten Nachbarn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden: Die Tat ereignete sich am 27. Mai in der Weinheimer Nordstadt und endete mit der Festnahme des 40-Jährigen auf dem Gelände der dortigen HEM-Tankstelle. Nun wird das Geschehen in einem Prozess vor dem Landgericht in Mannheim (Strafkammer 1, Schwurgericht) aufgearbeitet. Nach Angaben des Pressereferenten, Richter Joachim Bock, ist der Prozessauftakt für den kommenden Mittwoch, 2. Dezember, 11 Uhr, angesetzt.

Während in den Polizeimeldungen von Ende Mai noch von einem Streit die Rede war, liest sich die Sache in der Mitteilung anders: Das Gericht beruft sich auf bisherige Ermittlungsergebnisse, laut denen der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie leiden und den Betroffenen ohne logisch nachvollziehbare Gründe verletzt haben soll. Der damalige Angreifer sei derzeit "vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht", heißt es. In dem Prozess soll bis zum 23. Dezember geklärt werden, ob er weiter in der Einrichtung bleibt.

Was den Tathergang betrifft, hat sich an den Schilderungen wenig geändert: Der damals 40-Jährige soll den Betroffenen, der von Mittwoch an als Nebenkläger auftritt, zunächst vor einem Anwesen "unvermittelt und ohne ersichtlichen Anlass" mit einem Klappmesser attackiert haben. Der damals 57-Jährige bekam einen Stich ab, versuchte aber noch zu fliehen. Doch der Angreifer ließ nicht von ihm ab, verfolgte ihn und holte ihn schließlich an der Tankstelle am Ortsausgang ein. Hier soll der damals 40-Jährige weiter auf den Betroffenen eingestochen haben. Der Beschuldigte soll auch noch zugestochen haben, nachdem der 57-Jährige zu Boden gegangen war. Ehe die Polizei eintraf, soll der Beschuldigte dem jetzigen Nebenkläger auch noch ins Gesicht und gegen den Kopf getreten haben. Man muss wohl von Glück reden, dass der Angreifer keine Schuhe anhatte. Polizeibeamte beendeten das Grauen, sie nahmen den 40-Jährigen noch auf dem Tankstellengelände fest.

Wie ernst es um den 57-Jährigen stand, zeigt schon die Tatsache, dass ihn die Staatsanwaltschaft Mannheim noch nach Ablauf der ersten Juniwoche als nicht vernehmungsfähig einstufte. Die Behörde teilte damals außerdem mit, dass Täter und Betroffener "in zwei benachbarten, aneinander stehenden Häusern mit getrennten Eingängen" gelebt hatten.

Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass der Beschuldigte den heutigen Nebenkläger "aufgrund seiner Erkrankung" als Teil einer Gruppierung ansah, die ihn und seine Familienangehörigen verfolgen und entführen wollte. Das geht aus der Mitteilung des Gerichts hervor.

Pressereferent Bock erklärte auf RNZ-Anfrage, dass das Verfahren trotz der Corona-Pandemie beginnen wird. Für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen sei gesorgt. Interessierte können die öffentliche Verhandlung verfolgen, müssen sich aber an der Pforte anmelden. Bislang sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Damit das Verfahren pünktlich enden kann, müssen die Beteiligten gesund bleiben – ganz besonders der Angeklagte und die Richter. Wenn das der Fall ist, kann die Entscheidung noch dieses Jahr fallen.